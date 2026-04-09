Se avecina una nueva Ley de Rentas en la CDMX: ¿qué debes saber?

La Ciudad de México se prepara para una nueva regulación del mercado de alquiler, luego de que la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, anunció que en los próximos días enviará al Congreso local la iniciativa de Ley de Rentas Justas, Razonables y Asequibles, cuyo objetivo consiste en evitar que los incrementos en el arrendamiento superen la inflación anual y establecer un marco regulatorio para la renta habitacional en la capital.

La propuesta forma parte de una estrategia más amplia para contener el alza de precios de la vivienda, la cual ha cobrado relevancia desde el año pasado, cuando se hizo énfasis en la necesidad de regular el sector y se determinó que el aumento del alquiler no puede exceder la inflación, en un contexto de presión creciente sobre los costos de arrendamiento en distintas zonas de la ciudad.

Como parte del nuevo esquema, la iniciativa también contempla la creación de una Defensoría Inquilinaria, un organismo que funcionará como instrumento jurídico para proteger los derechos de propietarios y arrendatarios y atender casos relacionados con desalojos, en línea con el enfoque social que ha planteado la administración capitalina.

“Es una iniciativa de ley que también contempla acciones justamente ante los desalojos, que es lo que tiene que hacer un gobierno con compromiso social”, declaró Brugada.

El proyecto se alinea con medidas anunciadas previamente por el gobierno capitalino, entre ellas el Bando 1 presentado en el 2025, que incluyó 14 acciones orientadas a regular los precios de la vivienda y contener el fenómeno de la gentrificación, como la creación del Índice de Precios de Alquiler Razonable y el impulso a esta nueva legislación que ahora avanzará en el Congreso local.

Posicionamientos en contra

Especialistas han advertido posibles efectos de este tipo de regulación en el mercado. Carlos Serrano, economista jefe de BBVA México, señaló que, aunque la medida puede parecer bien intencionada, podría generar efectos contraproducentes en el mediano plazo. “Podría hacer que disminuya la inversión para la construcción y compra de vivienda. Eso va a significar menor disposición casa y departamentos en renta”, explicó.

De acuerdo con el economista, una menor inversión en el sector podría traducirse en una reducción de la oferta de vivienda en renta, lo que eventualmente impactaría los precios al alza, en sentido contrario al objetivo de la política pública, al limitar la disponibilidad de opciones para los inquilinos.

Como parte de la política de vivienda, la administración capitalina también anunció la construcción de 4,500 viviendas en el Centro Histórico durante el 2026, con una inversión superior a 1,000 millones de pesos y un costo aproximado de un millón de pesos por unidad, bajo esquemas de financiamiento accesibles para las familias.

“Vamos a construir 4,500 viviendas en el Centro Histórico de la Ciudad de México este año. Vamos a empezar la obra. No se había hecho en un año tanta obra pública en el Centro Histórico. Se trata de viviendas adecuadas, dignas, a precios razonables y bien conectadas”, aseguró la jefa de Gobierno.

La discusión de la nueva Ley de Rentas avanzará en el Congreso local en las próximas semanas, en medio de un debate sobre sus posibles efectos en el acceso y la disponibilidad de vivienda en la capital.