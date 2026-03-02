Advierten fuga masiva de vivienda en renta en la CDMX por el Mundial 2026

Al acercarse el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la presión en la vivienda en renta de la Ciudad de México (CDMX) aumenta. Para algunos expertos, se trata de un cambio pasajero en el mercado; sin embargo, asociaciones civiles advierten un incremento en la crisis habitacional.

Un análisis reciente de la Coalición Internacional para el Hábitat - América Latina advierte que, durante el primer semestre del 2025, en promedio tres viviendas completas se retiran cada dos días del mercado de alquiler residencial para destinarse a hospedaje turístico a través de Airbnb.

El estudio se basa en la última actualización de datos publicada por Inside Airbnb, que contabilizó, entre diciembre del 2024 y junio del 2025, un incremento neto de 770 nuevos espacios en la plataforma, con lo que llegó a 27,051 en la capital.

“Esto nos habla de una aceleración en la conversión de vivienda de uso residencial a alojamiento temporal en un momento crítico para la ciudad debido a la crisis de la vivienda que enfrenta y al acercarse la Copa Mundial de Fútbol de 2026”, se puede leer en el reporte.

Rentas más caras

En paralelo, la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) reportó que la demanda de inmuebles habitacionales en alquiler aumentó 155% en el último año, impulsada en buena medida por el evento deportivo.

“Definitivamente hemos visto reflejado un alto movimiento, esto se está centralizando mucho en la Ciudad de México. Hemos identificado un incremento en los costos de renta de entre 15 y 20%, un fenómeno que se da como parte de la ley de oferta y demanda”, comentó la presidenta nacional de la AMPI, Jenny Althair Rivas Padilla.

De acuerdo con HIC-AL, en colonias como Juárez, Roma, Condesa y Centro Histórico es frecuente que los contratos de arrendamiento no se renueven, ya que los propietarios optan por migrar sus inmuebles al esquema de renta turística de corta estancia.

El problema de fondo

Federico Jiménez, regional partner en la zona Centro de 4S Real Estate, explicó que uno de los principales problemas estructurales de la capital es la insuficiente oferta de vivienda nueva, derivada de las dificultades regulatorias, financieras y de costos que enfrentan los desarrolladores.

“Lamentablemente no hay producto suficiente. Hay que estar muy atentos al precio. Sabemos el reto que significa para los desarrolladores lograr unidades de menos de 3 millones de pesos, es cada vez más difícil, pero creo que la ciudad está despertando”, añadió.

Este contexto combina una oferta limitada de vivienda asequible con una mayor demanda temporal por el Mundial 2026, lo que presiona al alza las rentas y reduce las opciones disponibles para residentes permanentes.

Incumplimiento del tope a Airbnb

Además del traslado de vivienda tradicional hacia plataformas digitales, HIC-AL expuso que persisten incumplimientos a la Ley de Turismo de la Ciudad de México, reformada en el 2023.

La normativa establece que ningún alojamiento anunciado en plataformas puede rentarse por más de 180 noches al año, con el objetivo de desincentivar la conversión de vivienda residencial en hospedaje turístico permanente.

No obstante, los datos de Inside Airbnb correspondientes a junio del 2025 evidencian un incumplimiento generalizado: 7,532 propiedades (28% del total) superan el límite de noches ocupadas proyectadas para todo el 2026.

“La violación de la norma, a diferencia de lo que se sostiene con frecuencia, está lejos de ser un fenómeno de pequeños propietarios. Uno de cada cinco anfitriones responsables de incumplir el límite legal, controla la mitad de los alojamientos que operan al margen de la regulación”, se lee en el reporte.

Para la Coalición, el crecimiento acelerado de la vivienda turística, su concentración en pocos operadores y la llegada del Mundial 2026 acentúan la crisis habitacional en la capital del país: “De no actuar ahora, la pérdida de vivienda asequible y el desplazamiento se seguirán profundizando”.