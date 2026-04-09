Peso mexicano avanza levemente ante debilitamiento generalizado del dólar

El peso mexicano se aprecia levemente frente al dólar en la sesión de este jueves. La divisa local extiende su sólida ganancia de ayer, ante un descenso generalizado del billete verde, con los operadores animados por el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán.

El tipo de cambio spot se ubica en el nivel de 17.4113 unidades por dólar. Comparado con un cierre de 17.4299 unidades ayer, con datos oficiales del Banco de México (Banxico), esto significa una ganancia de 1.86 centavos, equivalentes a 0.11 por ciento.

El precio del dólar se mueve en un rango entre un máximo de 17.4913 unidades y un nivel mínimo de 17.3847. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con seis monedas, pierde 0.24% en 98.90 puntos.

"Hoy, el peso mexicano permanece firme ante la debilidad del billete estadounidense, mientras los ⁠inversionistas evalúan el repunte en la inflación local, ⁠y sus expectativas para los próximos ⁠movimientos del Banxico", explicó Monex Grupo Financiero en una nota.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó el martes de un alto el fuego en la guerra contra Irán. La noticia se dio a conocer en un mensaje a la nación en la que preparaba un aumento en las hostilidades por la interrupción de flujo de petróleo.

Inflación, PIB y minutas

En las cifras económicas, el mercado asimila sobre todo el dato del índice de precios del gasto en consumo personal de Estados Unidos, conocido como PCE. La referencia de inflación más seguida por la Reserva Federal (Fed) subió en línea con lo esperado.

El Producto Interno Bruto (PIB) de Estados Unidos creció 0.4%, en un dato por debajo de lo esperado, en el cuarto trimestre, mientras que la cifra semanal de nuevas solicitudes de ayudas por desempleo se incrementó en 16,000 a 219,000 la semana pasada.

En el aspecto local, la inflación general avanzó en marzo a su mayor nivel en cerca de año y medio, mientras que el índice subyacente desaceleró. Más tarde hoy se espera que el Banxico publique la minuta de su más reciente reunión, en la que recortó la tasa.

"Hoy se publicará la minuta de Banco de México en la que podemos adentrarnos en las causas que llevaron a esta última decisión, bastante controvertida. Lo importante será determinar si la Junta de Gobierno sigue apegada al mandato único", dijo Roga Capital.