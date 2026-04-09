Conflicto en Irán encarece hipotecas y debilita confianza para comprar casa

El conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel ha tenido efectos en el costo del crédito hipotecario en México y el deterioro en la confianza de las familias para comprar una vivienda. Desde el año pasado, la banca comercial anticipaba un recorte en las tasas de largo plazo, sin embargo, la crisis geopolítica ha retrasado este escenario.

De acuerdo con el informe Situación Inmobiliaria de BBVA México, la tasa de interés promedio para crédito hipotecario se ubicó en 10.2% al cierre del 2025, mientras que el Bono M10 —referente clave para estos financiamientos— se colocó en 9.1 por ciento.

“No han bajado las tasas hipotecarias. No solamente eso, sino que, como resultado del conflicto en Irán, han subido las tasas de largo plazo en Estados Unidos, por lo tanto, también en México. Ahora estamos oscilando entre 9.3 y 9.4% (en el Bono M10). Mientras dure el conflicto, es difícil pensar que puedan bajar”, comentó Carlos Serrano, economista jefe de BBVA en México.

El especialista destacó que la consolidación de una tregua entre Irán y Estados Unidos resulta clave para el desempeño del mercado de financiamiento bancario para la vivienda, el cual tuvo una contracción anual en el 2025 en monto y número de créditos de 8% y 5.2%, respectivamente.

“Si el conflicto se reanuda y dura mucho, veremos un aumento en las tasas hipotecarias y las viviendas serían menos asequibles. Ese es el principal riesgo”, añadió Serrano.

Menos confianza para comprar

En un entorno marcado por el conflicto en Irán, tasas hipotecarias aún elevadas, incertidumbre económica y altos precios de la vivienda, la confianza de los consumidores para comprar una casa es menor.

Según el reporte de BBVA, el indicador de confianza del consumidor para adquirir vivienda registró una caída anual de 10% al cierre del 2025.

Por su parte, el Indicador de Confianza del Consumidor (ICC) del Inegi, que mide la disposición de los hogares para comprar, construir o remodelar una vivienda en los próximos dos años, se ubicó en 20.3 puntos en marzo del 2026, con un incremento anual de 0.8 puntos.

“La confianza del consumidor ha venido cayendo, en particular la del comprador de vivienda. Puede haber una situación de mayor cautela, a pesar de los nuevos programas del Bienestar”, mencionó Serrano.

Ticket cae por segundo año

La cautela de los hogares también se refleja en el monto de los créditos hipotecarios otorgados por la banca, que ha disminuido por segundo año consecutivo.

En el 2023, el ticket promedio fue de 2.6 millones de pesos; para el 2024 descendió a 2.5 millones y en el 2025 volvió a bajar a 2.4 millones de pesos, lo que representa una caída anual de 2.6 por ciento.

Marissa González, economista senior en BBVA Research México, explicó que esta tendencia responde a los problemas de asequibilidad frente a los ingresos de las familias.

“La reducción en el monto de las hipotecas es, sobre todo, cautela. Si antes alcanzaba para una vivienda de 3 millones, ahora se está yendo hacia un monto de 2.8, por ejemplo. Esto para garantizar que puedan mantener sus pagos”, apuntó.