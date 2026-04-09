¿Eres amante del fútbol? En la CDMX presenta exposiciones para sus fanáticos

Conocer más a fondo la historia del fútbol tanto de México como del mundo es una experiencia que se puede disfrutar y vivir de cerca en distintos puntos de la Ciudad de México y cerca de ella.

Especialmente ahora que se aproxima el Mundial 2026, la ciudad ya se prepara con diversas exposiciones temporales y espacios dedicados al balompié.

Exposiciones

Aquí tienes las mejores opciones para disfrutar en estos últimos días de vacaciones escolares viviendo la emoción del fútbol:

Museo Yancuic

Desde el 29 de marzo y hasta el 2 de agosto, el museo Yancuic presenta la exposición Álbum Épico, que cuenta con una de las colecciones más grandes del mundo con más de 15,000 piezas y camisetas de 90 selecciones nacionales.

A través de 10 salas divididas en tres pisos además de un área de juegos e interactivos, los visitantes podrán conocer piezas históricas y momentos que marcaron el futbol nacional e internacional.

Museo YancuicAlba Servín

Encontrarás jerseys, balones, trofeos, tacos originales de las leyendas y equipos más importantes del mundo, así como objetos y recuerdos que fueron parte de lo escenas icónicas del deporte más famoso del planeta.

Además, durante el recorrido recibirás un álbum de colección que podrás ir llenando mientras visitas cada sala.

En el tercer piso encontrarás diversas áreas para convivir, jugar y capturar momentos y compartir experiencias con otros aficionados al fútbol.

Museo YancuicAlba Servín

El museo Yancuic se encuentra ubicado en la avenida Ermita Iztapalapa, Los Ángeles a solo unos pasos del metro Constitución de 1917, la entrada es gratuita.

Museo Franz Mayer

Desde el 25 de marzo de 2026 y hasta el 16 de agosto, el museo Franz Mayer presenta la exposición "Fútbol: Diseñando una pasión", una exhibición que explora la historia de las copas mundiales a través del diseño y la arquitectura de estadios.

Cuenta con un recorrido histórico y visual por las Copas Mundiales de América, muestran cómo el diseño ha sido clave en la evolución del deporte más influyente del planeta, desde los escudos y logos de los clubes hasta la arquitectura monumental de los estadios, los uniformes, balones, souvenirs y carteles.

Las salas reúnen fotografías y una serie de objetos utilizados por grandes leyendas, desde Hugo Sánchez, Pelé y Diego Armando Maradona, hasta Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

El museo se encuentra ubicado en Av. Hidalgo 45, Centro Histórico y la entrada tiene un costo de 180 pesos.

Museo Salón Deporte

Muy cerca de la CDMX, se ubica también una sala exclusiva dedicada al fútbol con una colección impresionante que incluye balones históricos, calzado de diversas épocas y playeras de la Selección Mexicana desde 1920. También verás piezas firmadas por leyendas como Pelé y Hugo Sánchez.

El museo se encuentra ubicado en Transmisiones Militares 30, Naucalpan (dentro de Plaza CETRAM Cuatro Caminos). El costo de la entrada es gratuito

Museo Jumex

En el marco del mundial 2026, el Museo Jumex presenta “Fútbol y Arte. Esa misma emoción”. La exposición que traza un recorrido por las múltiples intersecciones entre el arte contemporáneo y el fútbol como expresión cultural, estética y social.

A través de pinturas, esculturas, instalaciones, fotografías y video se abordan cuestiones de género, comunidad, identidad y globalidad, explorando tanto la fuerza lúdica del juego como sus dimensiones críticas y políticas.

El museo se encuentra ubicado en Miguel de Cervantes Saavedra 303, Granada y la entrada es libre.