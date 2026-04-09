Producción y exportación de autos de México aceleran en marzo; marcan su segundo mejor 1T de la historia

La producción y exportación de vehículos ligeros en México aumentaron 2.5% y 4.2% respectivamente durante marzo pasado, al ensamblar 343,520 unidades y enviar 310,205 autos al mundo que, a pesar de enfrentar un entorno internacional retador con aranceles, la industria automotriz logra diversificar mercados.

De acuerdo con cifras del INEGI, las empresas de la industria automotriz lograron el cuarto dato de producción más alto en la historia del sector y el tercero en exportación, donde marzo se marca como la cifra más alta desde el 2019, y en producción fue desde el 2023.

Aun cuando las marcas de volumen como Nissan, General Motors, Mazda y Ford disminuyeron dinamismo en la producción y exportación, marcas como Kia, Audi y Volkswagen crecieron a doble dígito, lo que permitió acelerar a la industria.

Al primer trimestre del 2026, el sector automotriz reportó ligero aumento en la producción de 0.5% respecto a igual periodo del 2025, con un total de 969,294 unidades. De estas, el 80% (775,717) corresponde a SUV y pick up, y el resto (193,577) a automóviles.

La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) afirmó que el acumulado del primer trimestre de 2026 se posiciona como el segundo mejor de toda la serie histórica, con una producción de 969,294 (el primero fue 2019), lo que equivale a un crecimiento de 0.5% respecto al mismo periodo de 2025.

Para el caso de las exportaciones al primer trimestre, México creció 2.5% respecto a enero a marzo del 2025, al sumar 795,631 vehículos enviados.

Estados Unidos se mantiene como el principal destino de envíos de los autos mexicanos con la participación del 75.8% (602,887 unidades) durante el primer trimestre del 2026.

Sin embargo, el mercado estadounidense sufrió caída en las exportaciones de 6.4% de enero a marzo del 2026, contra el periodo previo, cuando se enviaron 644, 274 vehículos.

Marcas como Nissan, Mazda, Honda, BMW y Toyota enfrentaron disminución en sus envíos debido al impacto arancelario que pesa a las empresas.

Las automotrices como Kia, Volkswagen y Audi aceleraron su dinamismo en producción y lograron diversificar sus exportaciones a mercados como Alemania, Brasil, Colombia y Canadá.