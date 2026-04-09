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Bolsa mexicana perfila segundo día de avances; destacan acciones de Grupo Carso

Los índices suben por segunda jornada consecutiva, en un mercado atento a las noticas de Oriente Medio, tras el acuerdo de alto el fuego entre EU e Irán.

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Las bolsas de valores negocian con ganancias la mañana de este jueves.archivo

José Antonio Rivera

Las bolsas de valores de México negocian con ganancias la mañana de este jueves. Los índices locales suben por segunda jornada consecutiva, en un mercado atento a las noticas de Oriente Medio, ante un frágil acuerdo de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, avanza 0.40% a 70.503.44 unidades. El FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), sube 0.24% a un nivel de 1,404.50 puntos.

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S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores suben. Destacan el conglomerado Grupo Carso, de Carlos Slim, con 2.13% a 141.80 pesos, seguido por Orbia Advance, con 2.10% a 21.92 pesos, y América Móvil, también de Slim, con 2.05% más a 23.36.

En las cifras, los inversionistas recibieron datos de inflación de Estados Unidos en línea con los esperados y una cifra del PIB menor a lo previsto. En México, la inflación subió en marzo hasta un máximo de año y medio. El Banxico divulgará más tarde la minuta de su reunión.

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José Antonio Rivera

Analista de mercados

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