¿Cuánto cuesta comprar un departamento con estacionamiento en la Ciudad de México?

Comprar una casa o departamento con estacionamiento en la Ciudad de México se ha convertido en un elemento que influye de forma directa en el precio final de los inmuebles. Este atributo ha comenzado a definir no sólo las preferencias de las familias, sino también el diseño de los proyectos habitacionales.

Si bien la demanda de vivienda en venta crece a un menor ritmo que la búsqueda de alquiler en las grandes urbes, el interés por inmuebles con cajón de estacionamiento se mantiene como uno de los principales factores de decisión entre compradores.

Julio César Mendoza, gerente comercial de Inmuebles24, explicó que este elemento representa uno de los componentes más caros dentro de un desarrollo inmobiliario, debido a la necesidad de excavaciones y cimentaciones profundas.

“En promedio, una casa o departamento con estacionamiento en zonas premium puede costar entre 12 y 18% más que uno sin él”, comentó el experto.

Este sobrecosto se refleja en la manera en que los desarrolladores diseñan sus proyectos, especialmente en zonas donde el espacio es limitado o las condiciones urbanas dificultan la integración de cajones.

Zonas con menos cajones

En la capital del país, existen zonas donde la disponibilidad de estacionamiento es particularmente reducida. Destacan alcaldías como Cuauhtémoc, en colonias como el Centro y Santa María la Ribera, así como Coyoacán, especialmente en su centro histórico.

“En estas zonas, el patrimonio arquitectónico y la traza urbana impiden la creación de grandes estacionamientos, lo que paradójicamente ha impulsado el valor de las pocas pensiones públicas cercanas”, explicó Mendoza.

La escasez de este atributo en áreas con alta demanda habitacional genera presiones adicionales sobre los precios, tanto en venta como en renta.

¿Qué buscan los usuarios?

Datos de Inmuebles24 indican que, en el segmento de venta, el filtro de “estacionamiento” es el segundo más utilizado por los usuarios, únicamente por debajo del número de recámaras.

No obstante, en el mercado de renta, particularmente en zonas como Roma y Condesa, entre las favoritas de los millennials, los inmuebles sin estacionamiento mantienen niveles de interés similares a los que sí lo incluyen, siempre que cuenten con cercanía a ciclovías o sistemas de transporte público.

Límite a la construcción de estacionamientos

El cambio en las preferencias se vincula con modificaciones regulatorias, ya que Mendoza apuntó que hace una década el Reglamento de Construcciones de la Ciudad de México exigía un número mínimo de cajones por metro cuadrado construido. En la actualidad, la normativa establece límites máximos.

“Mientras en el 2016 casi 90% de los proyectos nuevos incluían estacionamiento, en el 2026 los nuevos desarrollos en corredores como Reforma o la zona del Centro Histórico están entregando unidades con cero cajones, apostando por la micromovilidad”, añadió.

Recientemente, el Congreso de la Ciudad de México incorporó este concepto en la Ley de Movilidad, con nuevas categorías de vehículos no motorizados, como bicicletas eléctricas, scooters y bicimotos.

Los avances de la micromovilidad en grandes ciudades han transformado la búsqueda para comprar casas con estacionamiento, como en la Ciudad de México.

“Es posible que en un futuro los desarrollos que cuenten con estacionamiento agreguen valor a este si tienen estación de carga para autos eléctricos, lo que podría convertirse en un diferenciador premium, pues no bastará con tener cajón”, concluyó Mendoza.