Mundial generará derrama de 4,000 millones de pesos en Jalisco por alojamiento: Airbnb

Guadalajara, Jal. El Mundial de Futbol FIFA 2026 será un detonador económico relevante para Jalisco. Tan solo en alojamiento a través de Airbnb, se estima una derrama económica de 210 millones de dólares y la generación de 3,000 empleos durante el periodo del torneo, de acuerdo con un estudio elaborado por Deloitte para la plataforma tecnológica de alojamiento.

"Nosotros hicimos un estudio con Deloitte para saber cuál es el impacto que va a tener Airbnb a través de sus huéspedes y anfitriones en el Mundial. Se hizo el estudio para las 16 ciudades sede en todo Norteamérica, y lo que salió para el estado de Jalisco es que los anfitriones y los huéspedes estarán generando un adicional de 210 millones de dólares (mdd) solamente durante la fiesta mundialista, del 11 de junio al 19 de julio", comentó a El Economista Sebastián Colín, director de Asuntos Públicos de la plataforma en México.

Este flujo económico -equivalente a cerca de 4,000 millones de pesos-, se sumará a la derrama anual que genera la plataforma en el estado, la cual ascendió a 18,000 millones de pesos en 2025, reflejando el peso creciente del hospedaje de corta estancia en la economía local.

Efecto multiplicador

De acuerdo con Colín Ávila, el beneficio económico no se limitará al sector turístico ya que según el estudio de Deloitte, la dinámica de consumo asociada al Mundial detonará 3,000 nuevos empleos en el estado, vinculados principalmente a servicios, comercio, transporte, alimentos y actividades relacionadas con la hospitalidad.

Estos empleos se generarán a partir del gasto tanto de visitantes como de anfitriones, y se sumarán a los ya creados en 2025, ampliando el efecto multiplicador de la justa mundialista en la economía estatal.

La estrategia de Airbnb, detalló el directivo de Airbnb, no se limita a la capital jalisciense, sino que busca distribuir los beneficios en todo el estado, principalmente en sus destinos de playa y sus 12 Pueblos Mágicos.

Oferta flexible

Sebastián Colín indicó que un factor clave para atender la demanda durante la justa deportiva, será el llamado anfitrión ocasional; es decir, personas que habilitan temporalmente sus viviendas durante eventos de alta demanda como el Mundial.

Este modelo permite ampliar la oferta de hospedaje sin requerir nueva infraestructura permanente y, al mismo tiempo, dispersar la derrama económica hacia más zonas y sectores.

"Una vez que acaba el mundial, la gran mayoría, más del 95% de esos alojamientos regresa a su propósito original que es el de vivienda de largo plazo, pero en ese momento, ayudan a aliviar la demanda de reservas por los viajeros; también, ayudan a esparcir aún más la derrama que estos viajeros generan en los negocios de comercio, de servicios, de artesanías, transporte, alimentos, etcétera, y, además, aumentan también los ingresos por el Impuesto Sobre Hospedaje al trasladarlos a la hacienda local", enfatizó.

Capacitación

El director de Asuntos Públicos de Airbnb México, añadió que la plataforma ha reforzado su estrategia de cara al Mundial mediante capacitación a anfitriones, coordinación con autoridades y el fortalecimiento de su esquema de protección AirCover, que incluye seguros y asistencia para anfitriones y huéspedes.

"Hay una línea de asistencia en español 24/7, hay una garantía de hasta tres millones de dólares para costos derivados de daños en la propiedad del anfitrión, también para lesiones en los huéspedes y, por supuesto, una garantía de que si el Airbnb que estás contratando no es lo que prometió el anfitrión o hay algún desperfecto, Airbnb te regresa el total de tu dinero o te pone en otro igual o superior en cuanto al nivel de amenidades del que hayas contratado", detalló.

Impacto social

La compañía también anunció la donación de 1,000 boletos para partidos del Mundial, dirigidos a niñas, niños y jóvenes de comunidades vulnerables, en alianza con Fundación Televisa.

La iniciativa busca, además de generar derrama económica, ampliar el acceso al evento y reforzar su impacto social.

"Son niñas y niños entre 9 y 15 años que tienen pasión por el futbol y que también son representantes de sus comunidades. Son 800 boletos para niñas y niños , y 200 boletos que se van a dar para tutores, entrenadores de futbol, líderes de organizaciones", puntualizó Colín.