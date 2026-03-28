¿Un departamento demasiado barato? Estas señales pueden alertarte de un fraude en preventas

Comprar un inmueble en preventa puede representar una ventaja económica importante, ya que permite adquirir propiedades entre 10% y 20% más baratas que aquellas ya terminadas; sin embargo, este esquema también ha abierto la puerta a fraudes que aprovechan el atractivo de los precios bajos para engañar a los compradores.

Especialistas señalan que una oferta atractiva no es, por sí misma, motivo de alarma, pero sí debe analizarse con cuidado cuando el precio resulta inusualmente bajo o se combina con señales que limitan la verificación de la información.

En ese sentido, las llamadas “preventas fantasma” suelen repetir ciertos patrones que conviene identificar a tiempo, entre ellos:

Anuncios falsos o engañosos, que son genéricos o imágenes manipuladas que no corresponden a un desarrollo real.

Precios excesivamente bajos o descuentos agresivos, utilizados como gancho para atraer compradores.

Falta de presencia física del proyecto, sin terreno identificable o sin avances de obra.

Presión para tomar decisiones rápidas, con supuestas ofertas limitadas o alta demanda.

Ausencia de documentación, como permisos, licencias o información legal del inmueble

A estos elementos se suma la falta de transparencia, ya que en muchos casos los supuestos vendedores evitan proporcionar información que permita validar la existencia y legalidad del proyecto.

¿Cómo protegerse?

Frente a este panorama, expertos recomiendan priorizar la verificación antes de comprometer cualquier recurso. Entre las principales medidas de prevención destacan:

Solicitar una dictaminación jurídica del inmueble , para confirmar la identidad del propietario y descartar adeudos o problemas legales.

Verificar permisos de construcción y uso de suelo, que respalden la viabilidad del desarrollo.

Visitar físicamente el terreno o la obra, como paso básico para confirmar su existencia.

Exigir contratos claros, con fechas, garantías y penalizaciones bien definidas.

Realizar pagos mediante canales formales, con recibos oficiales que respalden la operación.

“La preventa puede ser una excelente oportunidad de inversión, pero también un terreno fértil para estafadores. En un mercado en crecimiento como el mexicano, la información, la verificación y la asesoría profesional son tus mejores aliados”, señaló Diana Sandoval, directora general de Kallify.

La especialista destacó que antes de entregar cualquier anticipo es fundamental contar con certeza jurídica sobre el inmueble, ya que este paso puede marcar la diferencia entre una inversión segura y un problema legal.

La clave está en entender que un buen precio debe ir acompañado de información verificable y respaldo legal.