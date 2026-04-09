Wall Street avanza atento a Oriente Medio; acciones de Amazon suben con fuerza

Los tres principales índices de Wall Street se mueven en terreno positivo la mañana de este jueves. Tras un inicio de jornada con dudas, las acciones continúan con el repunte registrado ayer, atentos al alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por 30 gigantes, sube 0.30% hasta 48,055.96 unidades, mientras que el S&P 500, de las empresas más valiosas, gana 0.43% a 6,811.89 unidades. El Nasdaq Composite tecnológico sube 0.58% a 22,765.41.

El presidente estadounidense, Donald Trump, informó que mantendrá recursos militares en Oriente Medio hasta que se alcance un acuerdo de paz duradero y le advirtió a Irán sobre una escalada si no cumple. Mientras tanto, Israel sigue con los bombardeos.

Mientras la situación muestra mayor claridad, los inversionistas asimilan datos económicos. El índice de precios del gasto en consumo personal o inflación PCE, el indicador predilecto de la Reserva Federal aceleró a 0.4% en febrero, en línea con lo esperado.

El Producto Interno Bruto (PIB) de Estados Unidos creció 0.5%, en un dato por debajo de lo esperado, en el cuarto trimestre, mientras que la cifra semanal de nuevas solicitudes de ayudas por desempleo se incrementó en 16,000 a 219,000 la semana pasada.

Ocho de los 11 sectores principales del S&P avanzan. Las acciones de compañías de servicios públicos (+1.96%) son las que más avanzan, seguidas por consumo discrecional (+1.42%). Al interior del Dow Jones sobresalen las acciones de Amazon (+5.46%).