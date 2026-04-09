La IA avanza, ¿qué tanto evolucionan las organizaciones en su adopción?

Hoy en día, toda organización busca generar diferenciación competitiva aprovechando el potencial de la Inteligencia Artificial (IA), pero el éxito de esta transformación depende de su capacidad para pasar de la ambición a la activación con audacia. Este propósito requiere un cambio deliberado en el que los líderes establezcan una visión clara con decisiones responsables que permitan redefinir estructuras, roles y flujos de trabajo de maneras que antes no eran posibles.

Recientemente, Deloitte publicó el estudio “El estado de la IA en la empresa”, que este año captura un momento crucial en las organizaciones: el rediseño de procesos centrales y modelos operativos para incorporar la IA de forma estructural, logrando que las fortalezas humanas se potencien. Este reporte puede inspirar a los líderes a tomar medidas prácticas, manteniendo siempre a las personas, el propósito y la confianza como prioridad ante la adopción de la IA.

Dentro de las tendencias que muestra el informe se encuentra el reto de escalar su uso a nivel empresarial. El 25% de encuestados afirma haber trasladado el 40% o más de sus pruebas piloto a producción. Existe una aceleración, pero las organizaciones aún compiten por dos prioridades: la gestión de su negocio principal con la tecnología actual y la inversión en innovación necesaria para competir en el futuro.

Por otro lado, las organizaciones apuestan por reimaginar el valor de la IA más allá de la productividad. Si bien el 30% de las empresas está diseñando procesos clave en torno a la IA y el 37% utiliza la IA a un nivel más superficial, únicamente poco más del 30% está empezando a usar la IA para transformar de forma profunda su negocio. Sin embargo, de esta transformación puede depender una diferenciación estratégica futura y una ventaja competitiva duradera.

Con respecto a la IA agéntica, otra de las tendencias que resalta el reporte es que el crecimiento en su implementación va de la mano con la gobernanza. El 74% de organizaciones planea desplegar agentes de forma moderada en un plazo de dos años; sin embargo, solo el 21% asegura tener un modelo consolidado de gobernanza de agentes autónomos. Es necesario enfatizar que, en la era de la IA, la gobernanza es más que una barrera, se trata de un catalizador de crecimiento responsable.

Ahora bien, la IA física y la IA soberana son temas más relevantes que las organizaciones están considerando en su agenda. Al momento de elegir proveedores para una solución de IA, el 77% de empresas tiene en cuenta el país de origen; mientras que para los próximos dos años, la IA física puede alcanzar una adopción de 80% entre las organizaciones encuestadas, lo que marcaría el ritmo para la próxima ola de automatización industrial.

Cada una de estas tendencias nos muestra un futuro transformador que exige a las organizaciones estrategias que sean capaces de alinear la escala tecnológica con la visión para crear diferenciación y valor a largo plazo.