Mundial 2026: Ciudades sede se reinventan a contrarreloj con inversión en obras

Los preparativos del Mundial 2026 de la FIFA han comenzado a reflejar su impacto en el sector construcción en México, con una serie de obras de remodelación y modernización que avanzan a marchas forzadas en las ciudades sede.

De acuerdo con la empresa de servicios para la construcción Sarens, el evento detonó inversiones público-privadas por 31,000 millones de pesos destinados a modernizar la infraestructura urbana y turística.

“México se encuentra en un momento relevante para el desarrollo de su infraestructura, especialmente ante la llegada de la Copa Mundial de Futbol 2026”, comentó José Aceves, Country Manager de Sarens en México.

La Ciudad de México (CDMX) concentra una parte relevante del gasto. El gobierno capitalino ha destinado 6,000 millones de pesos para mejorar su infraestructura, mientras que Nuevo León comprometió 2,000 millones de pesos para modernizar instalaciones y espacios públicos.

En la Zona Metropolitana de Guadalajara, el despliegue de recursos supera los 23,000 millones de pesos en obras viales, urbanas, hoteleras y aeroportuarias.

Materiales de construcción

El dinamismo de las obras también se extiende a la cadena de suministro. Sarens apuntó que la demanda de insumos registra una tendencia al alza ante la magnitud de los proyectos en marcha.

“La demanda de materiales destinados a remodelaciones podría crecer hasta 20%, impulsada por las obras necesarias para mejorar la infraestructura urbana y reforzar los servicios en las principales ciudades sede”, indicó la firma.

El contexto abre oportunidades para proveedores, desarrolladores y empresas vinculadas a la construcción, en un entorno donde la ejecución de proyectos se acelera conforme se acerca el torneo.

Presión urbana en CDMX

La capital del país será el epicentro del torneo, con el partido inaugural programado para el 11 de junio en el Estadio Azteca, recinto que se convertirá en el primero en albergar tres Copas del Mundo.

Se prevé la llegada de más de 5.5 millones de visitantes, lo que incrementa la presión sobre sectores como hospitalidad, transporte y comercio.

En paralelo, avanzan proyectos estratégicos como la renovación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y mejoras en conectividad urbana. También destaca la intervención en el Estadio Azteca, que contempla mejoras estructurales y de capacidad.

El impacto ya es visible en zonas aledañas al estadio, como la Calzada de Tlalpan y el centro de la ciudad, donde la actividad constructiva se intensifica con el objetivo de preparar al país para recibir a millones de visitantes.

“Este tipo de acontecimientos no sólo impulsan la modernización de la infraestructura, sino que también representan una oportunidad para fortalecer las capacidades técnicas de la industria de la construcción en el país. Nuestro objetivo es colaborar con los principales actores del sector”, declaró Aceves.

Guadalajara y Monterrey

El Estadio Akron en Guadalajara, Jalisco será sede de cuatro partidos del Mundial 2026, en un entorno donde la inversión incluye proyectos como un parque lineal que conectará sistemas de transporte masivo con el recinto, además de iniciativas de movilidad sostenible.

De acuerdo con Colliers, el mercado inmobiliario local presenta tendencias relevantes: crecimiento del multifamily impulsado por jóvenes profesionales, recuperación del segmento de oficinas y desarrollo de proyectos de uso mixto.

Monterrey, que ya fue sede en 1986, volverá a participar con partidos en el Estadio BBVA. Según Colliers, el impacto económico podría alcanzar los 270 millones de dólares, acompañado de la generación de más de 7,000 empleos.

La ciudad también destaca por proyectos de regeneración urbana como Parque Fundidora y corredores culturales como Barrio Antiguo, que reflejan una estrategia de desarrollo más integral.

Las obras rumbo al Mundial 2026 consolidan un ciclo de inversión que no sólo atiende la demanda inmediata del evento, sino que también redefine el panorama de la construcción y el sector inmobiliario en México.