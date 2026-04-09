Intuición, deriva infinita de interpretaciones

La desvalorización del mundo humano crece, en razón directa de la valoración del mundo de las cosas. Karl Marx

La cruda realidad llega poco a poco, y se consume hasta en un sorbo de inquietud, otras veces de bote pronto, porque se van acomodando las ideas en ese pensamiento que ha dejado de ser mágico y productivo, para transformarse en la aniquilación de las inteligencias.

Donde tocar la puerta, en esa logística que se extravió; donde pasar de largo, a quien escuchar y quienes son los que podrían tener las respuesta puntuales a los cuestionamientos del mundo globalizado.

Dejó de ser ingeniosa la evolución, por un lado, el despliegue mediático de las noticias del imperio moderno norteamericano, bombardeando y matando inocentes, querrán terminar con toda una civilización donde fue Persia, y por el otro un cese al fuego maquillado, incrementando masacres para Líbano.

No es asunto menor que el conflicto bélico este distante en varios sentidos a México, la pulmonía llegó a los precios y estos ni siquiera tocarán las puertas, será casi imposible adquirir ciertos artículos necesarios, primarios.

La tristeza de nuevo está en el rostro de la mayoría de quienes deambulan sin escapatoria, los menos le ponen atención a la expedición a la luna, los acercamientos y hasta las dudas de ese primer viaje, suposiciones de imágenes en un estudio de Hollywood, para los menos, beneficios en lo económico de un gasto innecesario.

Por otro lado, debe conformarse una agenda política de compromisos con la población más vulnerable, la intuición viene de instinto, y los seres humanos somos eso, momentos en la observación de la nota, la que vende y aniquila conciencias, por la infinita variedad de interpretaciones nocturnas.

Y es que la minería sigue dejando familias en la orfandad, el campo mexicano cada vez más solitario y las importaciones en aumento, nuestra economía con respecto al resto del mundo es endeble, no hay punto de referencia para trazar una ruta de asesorías y diálogo con la experiencia acumulada de años, como Agustín Carstenns.

El petróleo en la Sonda de Campeche cada día nos representa más pérdidas que ganancias, no hay inversión para exploración, menos para perforación de nuevos yacimientos, ello da como resultante menos ingresos en este sector, base de los programas sociales.

Las decisiones de casi terrorismo fiscal, al libre albedrío, por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, para el bloqueo de cuentas, nos recuerda a Rafael Márquez, mexicano ex jugador del club de futbol Barcelona en España, que tuvo la ruina que ni siquiera le permitió una defensa transparente y el usted disculpe ante su inocencia en el manejo de sus dineros bien habidos.

Entramos en esos caminos tortuosos de falta de resultados, en algunos rubros preponderantes, porque además continuamos viendo linchamientos en varios estados del país, en esa inseguridad que no compromete a los gobiernos locales, distantes y a la deriva en el esfuerzo en el nivel federal.

Pareciera que es más importante el mundo de las cosas, los mejores misiles y de más alcance, que llevar un buen plato de verduras a la mesa, es impresionante el gasto en armas en la otra globalización, la inhumana y despiadada que tenemos muy cerca con los Estados Unidos, indefendible.

ENTRE LÍNEAS

La inversión extranjera salva la plana, ahora en materia de gas natural, porque Pemex no tiene recursos para destinarlos a su planta productiva, el sindicalismo sigue haciendo trizas sus alicaídas finanzas.