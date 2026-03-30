Mundial 2026 agudiza retos de vivienda en CDMX, Guadalajara y Monterrey

El Mundial 2026 de la FIFA tendrá una duración de menos de 30 días en México; sin embargo, ya figura como uno de los factores que han incidido en el desarrollo habitacional de las ciudades sede, como la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Desde la intervención urbana hasta los desequilibrios en la vivienda en determinadas zonas, especialistas advierten que el reto habitacional y urbano en estas tres ciudades ha recibido influencia del evento, aunque predominan los desafíos estructurales ajenos al torneo.

“El reto en el país sigue siendo la construcción de vivienda económica. Eso no es nuevo ni está asociado al Mundial, es histórico. Una realidad mexicana que hoy se refleja en las grandes sedes del torneo”, declaró Federico Jiménez, socio regional de la consultora 4S Real Estate.

CDMX: Rentas tradicionales vs Airbnb

De acuerdo con datos de 4S, el mercado de renta en la Ciudad de México presenta un desequilibrio previo al Mundial 2026, con 10,000 propiedades disponibles para arrendamiento de largo plazo frente a aproximadamente 40,000 destinadas a renta temporal, tipo Airbnb.

Jiménez explicó que la presión en la demanda de casas y departamentos en alquiler ha derivado en incrementos de entre 15 y 20% en los precios en algunas colonias centrales.

Se estima que 44,000 visitantes se hospedarán en rentas de corta estancia, como Airbnb, durante el evento. No obstante, el especialista anticipó una posible redistribución de la oferta tras el torneo.

“En esta etapa mundialista será un boom la corta estancia, aunque podría tener una curva de reajuste posterior: viviendas que salgan de la renta flexible para regresar al alquiler tradicional”, afirmó.

Esta dinámica ocurre en un entorno donde el alquiler tradicional se ha consolidado como la principal válvula de acceso a la capital, ante el desvanecimiento de la vivienda asequible.

Según 4S, la disponibilidad de unidades del segmento medio, con precios menores a 1.4 millones de pesos, pasó de 1,220 en el tercer trimestre del 2024 a 500 en el mismo periodo del 2025.

Reflectores en la seguridad de Guadalajara

Guadalajara, Jalisco, se prepara para albergar cuatro partidos del torneo en el Estadio Akron, con una asistencia acumulada estimada en 190,000 espectadores. No obstante, la violencia registrada en la ciudad, particularmente tras el abatimiento de “El Mencho”, presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación se mantiene como uno de los principales desafíos.

“En Guadalajara los focos están en la seguridad, debido a los hechos de hace unas semanas. Es importante darles certeza a los visitantes”, afirmó Daniel Blum, socio regional de 4S en Occidente.

Pese a este contexto, se han registrado incrementos en los precios de renta y venta de vivienda, especialmente en zonas cercanas al estadio. La ciudad enfrenta variaciones en la comercialización derivadas de la menor disponibilidad de inmuebles en rangos económicos.

Según datos de 4S, el precio promedio de la vivienda en Guadalajara pasó de 3.9 millones de pesos en el 2020 a 4.5 millones en el 2025, mientras que la superficie promedio de los departamentos se redujo de 99.4 a 76.1 metros cuadrados en ese periodo.

Caos vial y un metro que no llegaría

Por su parte, Monterrey, Nuevo León, también recibirá a miles de aficionados; sin embargo, las obras de infraestructura (en particular la construcción de las líneas 4 y 6 del Metro que conectarían el aeropuerto con la zona metropolitana) no han concluido.

“No se hicieron con tiempo y no se va a lograr. Ahora hay un caos vial severo y probablemente estarán listas hasta diciembre”, declaró Juan Pablo Abaroa, director comercial de 4S Noreste, Monterrey, Nuevo León.

El especialista indicó que, a diferencia de otras sedes, las reservaciones hoteleras no han mostrado el mismo dinamismo; en contraste, el hospedaje mediante plataformas tipo Airbnb registra aumentos significativos en precios y disponibilidad.

Se prevé que el inventario de alojamientos en estas plataformas crezca 60%, mientras que los precios ya reportan incrementos de hasta 600 por ciento.

Las zonas con mayor actividad son Guadalupe, el centro de Monterrey, Fundidora y San Pedro Garza García. El Congreso local analiza medidas para contener el alza en rentas de corto plazo.

Impulso temporal, efectos duraderos

La cercanía del Mundial ha incrementado el interés inmobiliario en las sedes mexicanas; no obstante, los especialistas apuntaron que, debido a la corta duración del torneo, el mercado podría tender hacia un nuevo equilibrio en los meses posteriores.

También subrayaron que, pese a los retrasos en algunos proyectos, la asignación de recursos públicos y privados para mejorar vialidades, transporte, aeropuertos, espacios públicos, centros comerciales y hoteles representa un avance relevante para las ciudades.

“El Mundial 2026 no está creando demanda estructural, es pasajera; pero sí aceleró procesos de mejoras urbanas. Son decisiones que no se quedan solo para el evento, sino para la posteridad”, destacó Blum.