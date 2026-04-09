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Finanzas Personales

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Finanzas personales: Consejos de la Condusef para invertir tu dinero

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Infográfico EE

Redacción El Economista

La Condusef recomienda que antes de invertir se tenga claridad sobre los objetivos financieros, el horizonte de tiempo y el nivel de riesgo que se está dispuesto a asumir.

Elaborar un plan de inversión con metas concretas de rentabilidad permite evitar decisiones impulsivas y alinear las estrategias con necesidades reales, como ahorro para el retiro, compra de vivienda o generación de ingresos adicionales.

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Adicionalmente, también se recomienda conocer las comisiones y costos asociados es fundamental, ya que pueden impactar significativamente el rendimiento final.

Otro punto clave es el seguimiento constante: revisar periódicamente el desempeño de las inversiones, si es posible con ayuda de un especialista, ayuda a hacer ajustes oportunos ante cambios en el mercado o en la situación personal.

La Condusef también enfatiza la importancia de que cualquier asesor proporcione información clara, transparente y comprensible, evitando productos complejos que no se entiendan completamente.

Para quienes inician, se recomienda empezar con montos pequeños mientras se adquiere experiencia y conocimiento. Esto reduce el riesgo de pérdidas significativas y permite aprender cómo reaccionan los instrumentos financieros ante distintas condiciones económicas.

La autoridad afirma que se debe invertir únicamente a través de instituciones autorizadas, reguladas y supervisadas, lo que reduce la probabilidad de fraudes o malas prácticas.

La educación financiera continua es un pilar central: informarse sobre lo que ocurre en México y en el mundo, entender conceptos básicos del mercado bursátil y asumir que la inversión es una estrategia de largo plazo, permite construir portafolios más sólidos.

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