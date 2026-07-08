Querétaro diversifica su mercado inmobiliario con nuevo desarrollo hotelero

El mercado inmobiliario de Querétaro comienza a diversificarse más allá de la vivienda y los parques industriales. La consolidación de la actividad económica impulsa inversiones en activos especializados para responder al crecimiento industrial, la conectividad aérea y el turismo de mayor valor.

En ese contexto, 3B Holding desarrolla voco Viñedos del Polo Querétaro, un proyecto de hospitalidad premium con una inversión estimada de 431 millones de pesos. El desarrollo busca atender la demanda del segmento corporativo, así como del enoturismo, las bodas destino y los eventos empresariales.

El proyecto se ubica en El Marqués, cerca del Aeropuerto Internacional de Querétaro, sobre una superficie de 2.5 hectáreas, además de una vinícola adjunta.

El desarrollo contempla 116 habitaciones, un lobby de gran formato, cinco salones ejecutivos con capacidad de 20 a 100 personas, spa con circuito hidráulico y gimnasio.

El complejo incorpora un salón para eventos sociales con capacidad para 500 personas bajo techo y hasta 700 con terraza, acompañado por 5,000 metros cuadrados de jardines.

"Cuando identificamos estos dos mercados, contracíclicos y complementarios, entendimos que el valor del proyecto no estaba solo en la ubicación, sino en su capacidad para sostener demanda desde distintos frentes", señala Renán G. Bucheli, director general de 3B Holding.

La combinación de estos segmentos permite reducir la dependencia de una sola fuente de ocupación y ampliar el potencial del activo inmobiliario.

Los activos especializados ganan terreno en el Bajío

Querétaro concentra más de 36% de la producción aeroespacial nacional y cuenta con una red de parques industriales que fortalecen su actividad económica.

El Aeropuerto Internacional de Querétaro registra crecimiento en pasajeros, nuevas rutas nacionales e internacionales y una posición relevante en operaciones de carga.

A esta dinámica se suma la actividad turística. La región vitivinícola recibió más de 1.5 millones de visitantes durante 2025, mientras que el turismo de romance supera las 3,000 bodas anuales y genera una derrama superior a 5,400 millones de pesos.

"Lo interesante es que la demanda no depende de una sola fuente. Hay industria, aeropuerto, parques productivos, visitantes vitivinícolas, bodas y eventos. Cuando varios motores empujan al mismo tiempo, la inversión hotelera puede leerse con una lógica mucho más amplia", añade el empresario.

Datos del proyecto

Inversión estimada de 431 millones de pesos.

Desarrollo de 116 habitaciones.

Salón para eventos con capacidad de hasta 700 personas.

Ubicación en El Marqués, cerca del Aeropuerto Internacional de Querétaro .

. Proyección de 178 empleos directos y más de 700 entre directos e indirectos.

La inversión forma parte de la expansión de voco by IHG, marca que al primer trimestre de 2026 contaba con 137 hoteles abiertos y 113 hoteles en pipeline a nivel global. México figura entre los mercados relevantes para ese crecimiento, con presencia en 12 ciudades.

"Para la entidad, la llegada de una marca de este perfil no solo suma habitaciones, refuerza la lectura de que empieza a competir por un tipo de demanda más sofisticada: visitantes de negocios, asistentes a eventos, bodas destino, turismo vitivinícola y viajeros que buscan experiencias de mayor valor", agrega Bucheli.

En operación estabilizada, el desarrollo contempla 178 empleos directos y 534 indirectos, además de una masa salarial directa estimada en 42 millones de pesos anuales.

El desarrollo confirma una tendencia que comienza a consolidarse en Querétaro, con la llegada de inversiones inmobiliarias especializadas que acompañan el crecimiento industrial y la diversificación económica del estado.