Fovissste comenzará conversión de créditos de UMA a pesos

Como parte de su programa de solución de créditos deteriorados e impagables, el Fondo de Vivienda del Issste (Fovissste) comenzará con la reestructura de financiamientos que fueron otorgados bajo el indicador de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para trasladarlos a la modalidad de pesos.

De acuerdo con Jabnely Maldonado, vocal ejecutiva del Fovissste, los créditos que sean reestructurados tendrán el beneficio de que el saldo de la deuda dejará de incrementarse cada año conforme a la actualización de la UMA. En su lugar, el adeudo se congelará y los acreditados tendrán pagos fijos durante el plazo restante del contrato.

“Estamos listos para aplicar la reestructura de UMA a pesos… Todas las personas que ocupen una quita, independiente del monto que se necesite, la tendrán. Es una reestructura inédita en el Fondo de la Vivienda porque los créditos se congelan y porque ya estarán en pesos”, indicó Maldonado durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La funcionaria del Fovissste comentó que esta reestructura es la tercera etapa de su programa de Justicia Social, en donde se han beneficiado a 284,000 personas con quitas y descuentos, de una meta total de 400,000 acreditados. En este contexto, la reestructura de créditos de UMA a pesos beneficiará a más de 100,000 personas.

Entre los beneficios de esta reestructura destacan:

El crédito no estará ligado a la actualización de la UMA cada año.

Se congela el saldo de la deuda.

Habrá un pago fijo durante el plazo restante del crédito.

Tendrá una tasa de interés fija de 9%.

Se otorgarán quitas a las personas que lo requieran.

Pide actualizar datos

Maldonado resaltó que para que las personas sean beneficiarias de esta reestructura, es necesario que actualicen los datos, ya sea por un correo que les llegará o por canales como mensajes de texto o vía WhatsApp.

“Es importante que actualicen sus datos. Llegará una notificación a su correo, whatsApp o SMS, para que les expliquemos la reestructura y para que se acepten las nuevas condiciones. Se trata de hacer créditos pagables y que nunca más haya créditos injustos”, destacó la funcionaria.

Respecto a su programa de crédito, la funcionaria indicó que, hasta la fecha, lleva un avance de 40% de su meta para este 2026, que es de más de 42,000 financiamientos.

Asimismo, indicó que el organismo tiene la meta de edificar 100,000 viviendas durante el presente sexenio, como parte del programa Vivienda para el Bienestar, por lo que en los próximos días se iniciará el primer proyecto en Villa Verde en Puebla, donde se prevé la edificación de 512 hogares.