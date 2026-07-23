Kalshi anota volumen de operaciones de 27,000 millones de dólares durante Mundial de fútbol

La startup ⁠de mercados de predicción Kalshi obtuvo buenos resultados durante el Mundial, aproximadamente duplicando su tráfico ⁠de usuarios y su volumen de operaciones previstos, mientras los aficionados buscaban convertir sus conocimientos futbolísticos en beneficios.

Kalshi registró un volumen de operaciones de 27,000 millones de dólares y contó con unos 3 millones ⁠de usuarios durante todo el torneo, informó el ⁠jueves a Reuters una fuente familiarizada con el asunto. La competición se disputó este año con un formato ampliado a 48 selecciones y se convirtió en la más lucrativa de la historia de la FIFA.

La fuente señaló que la startup había previsto un volumen de 13,000 millones de dólares y alrededor de 1.5 millones de usuarios durante el torneo, que comenzó en el Estadio Azteca de México y concluyó en Nueva Jersey, donde España venció a la Argentina de Lionel Messi, que venía de ganar la copa en Qatar, para alzarse con el trofeo por segunda vez.

El jugador croata Luka Modric fue parte de la publicidad de la casa de apuestas Kalshi.Foto EE: Especial

Los mercados de predicción, como Kalshi y Polymarket, permiten a los usuarios apostar por el resultado de eventos como competiciones deportivas y elecciones, y han ganado popularidad desde las elecciones presidenciales de 2024.

Las cifras del torneo catapultan a Kalshi hacia un ámbito más amplio de contratos sobre eventos, a pesar de que ha estado en conflicto con los organismos reguladores de varios estados en relación con las leyes sobre juegos de azar. Kalshi anunció a principios de mes que comenzará a aceptar apuestas sobre los resultados de ensayos clínicos y revisiones normativas de la FDA, haciendo públicas por primera vez las cuotas relacionadas con el desarrollo de fármacos.

Los críticos sostienen que este tipo de plataformas no son más que operaciones de juego ilegales que fomentan conductas adictivas y ⁠son vulnerables al uso de información privilegiada. Gabriel Pérez, operador ⁠del teleprompter del presidente de Estados Unidos, Donald ⁠Trump, desde hace mucho tiempo, está siendo investigado por las autoridades reguladoras federales por un posible uso de información ⁠privilegiada en Kalshi, informó Reuters la semana pasada, citando a dos fuentes familiarizadas con el asunto.

Kalshi detectó la actividad sospechosa a través de la información recopilada mediante sus procesos de incorporación de usuarios y de vigilancia del mercado, y la remitió a la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC).

Kalshi también se enfrenta a litigios con varios estados que la han acusado de infringir las leyes sobre juegos de azar al permitir que los usuarios apuesten en eventos deportivos.

Massachusetts fue el primer estado en solicitar una ⁠orden judicial, y esta semana Washington consiguió una orden para bloquear Kalshi después de que un juez dictaminara que los denominados "contratos de eventos" de la empresa probablemente infringían las leyes estatales sobre juegos de azar.