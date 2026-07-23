Gruma recorta expectativa de crecimiento para 2026 por debilidad del consumo en EU

Gruma, una de las principales productoras de harina de maíz, recortó su perspectiva de crecimiento para 2026, ante la incertidumbre económica y debilidad del consumo en Estados Unidos, uno de sus principales mercados, dio a conocer el director de Finanzas de la principal fabricante de harina de maíz, Raúl Cavazos Morales.

En conferencia con analistas con motivo de sus resultados del segundo trimestre, el directivo detalló que, ante este entorno ajustó a la baja su guía de margen EBITDA en aproximadamente 200 puntos base.

Además, prevé una caída de un dígito bajo tanto en los ingresos como en los volúmenes de su subsidiaria en Estados Unidos.

En consecuencia, la expectativa para los resultados consolidados también fue ajustada, proporcionalmente, para reflejar una ligera disminución en ingresos y volúmenes, así como una contracción del margen EBITDA de aproximadamente 160 puntos base.

“Dado que nuestra principal subsidiaria continúa operando en un entorno económico incierto y en rápida evolución, seguimos enfocados en adaptar nuestra estrategia comercial en Estados Unidos y ejecutarla con disciplina”, comentó el director de Finanzas de Gruma.

“Creemos que las acciones que estamos tomando hoy, prosiguió, harán que el negocio sea estructuralmente más sólido una vez que el ciclo económico actual se normalice”.

El canal de foodservice (servicio de alimentos) fue el que mostró mayor debilidad, aunque la empresa renovó contratos con sus clientes, lo hizo con menores volúmenes debido a la incertidumbre económica, la débil confianza del consumidor y la inflación.

Estos factores han impactado el comportamiento de compra de los consumidores, quienes ahora “ya no valoran la calidad, sino el precio”, situación que también ha impulsado una mayor demanda de productos de marca privada, intensificando la competencia desde 2025 y durante la primera mitad de 2026.

No obstante, Gruma está acelerando su estrategia para fortalecer tanto sus marcas tradicionales como su negocio de marcas privadas para atender la demanda del mercado que ahora está más orientado al precio.

Raúl Cavazos estimó que la reducción de volúmenes en el canal de foodservice comenzará a estabilizarse durante el tercer trimestre, una vez termine el proceso de ajustes con sus clientes.

En el segundo trimestre, la operación de Estados Unidos registró una caída de 3% en volúmenes, mientras que las ventas disminuyeron en una proporción similar. El EBITDA de la subsidiaria retrocedió 15%, afectado también por mayores costos de transporte y distribución.

A nivel consolidado, los volúmenes de Gruma disminuyeron 1%, aunque las ventas crecieron 3%, impulsadas por el desempeño de Europa, Asia, Oceanía y Centroamérica, además del fortalecimiento relativo del peso frente al dólar.

Canal minorista se modera

En cuanto al comercio minorista, el panorama competitivo se ha ralentizado, dijo el director de Finanzas de Gruma.

Aunque el canal no presenta las mismas contracciones que el foodservice, el consumo se ha visto afectado por una mayor cautela de los consumidores, principalmente hispanos, en Estados Unidos, que ha moderado la compra de productos tradicionales, como las tortillas.

“Normalmente, en el sector minorista solíamos crecer a un ritmo de un dígito medio, incluso alto. Ahora mismo el crecimiento se ha estancado”, dijo.

“Mientras en el sector de la restauración se están produciendo todas las contracciones que son de dos dígitos… Lo que vemos es una inflación excesiva en relación con el poder adquisitivo del consumidor medio”, expuso.

Raúl Cavazos agregó que en el canal minorista Gruma ha aumentado la fabricación de productos de marca blanca y de opciones estándar con valor agregado y más saludables para responder a las necesidades del consumidor actual.

Mencionó que a pesar del aumento en la demanda de productos de marcas propias, Estados Unidos sigue siendo un mercado dominado por marcas reconocidas.

En Europa estos productos representan alrededor de 31% del mercado, en el mercado estadounidense históricamente se han mantenido entre 12 y 13 por ciento.

“Lo fundamental es que Estados Unidos se trata de una economía basada en marcas… En cuanto la gente recupere el poder adquisitivo y la visibilidad en la economía para comprar productos de marca, lo hará”, dijo el directivo.