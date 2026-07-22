Vozinha y Haaland, incluidos en el 11 ideal del Mundial elegido por los aficionados

El ⁠portero de Cabo Verde, Vozinha, y el delantero de ⁠Noruega, Erling Haaland, fueron incluidos en el equipo ideal de la Copa del Mundo elegido por los aficionados, en ⁠reconocimiento a sus destacadas ⁠actuaciones durante las inesperadas trayectorias de sus selecciones.

Vozinha encabezó la votación de porteros con un 39.6% tras una serie de impresionantes actuaciones con Cabo Verde, debutante en el Mundial, y se hizo con un puesto en el equipo a pesar de que el español Unai Simón ganara el Guante de Oro, otorgado por un grupo técnico de la FIFA.

El portero de 40 años, que se encontraba sin club tras abandonar el Chaves de la segunda división portuguesa, antes del torneo, realizó siete paradas cuando Cabo Verde empató 0-0 con España. También contribuyó a llevar a Argentina a la prórroga en dieciseisavos de final.

Haaland obtuvo el 27.5% de los votos en la categoría de delanteros tras llevar a Noruega a sus primeros cuartos ⁠de final de un Mundial.

El delantero ⁠del Manchester City marcó ⁠siete goles en cinco partidos, incluido un doblete con el que ⁠Noruega eliminó 2-1 a la pentacampeona Brasil en octavos de final, antes de que su trayectoria terminara ante Inglaterra.

El dúo figura en la alineación junto a estrellas como Kylian Mbappé, Lionel Messi y Jude Bellingham.

Equipo:

Portero: Vozinha (Cabo Verde)

Defensas: Pedro Porro (España), Lisandro Martínez (Argentina), Dayot Upamecano (Francia), Marc Cucurella (España)

Centrocampistas: Rodri (España), Michael ⁠Olisé (Francia), Jude Bellingham (Inglaterra)

Delanteros: Lionel Messi (Argentina), Erling Haaland (Noruega), Kylian Mbappé (Francia)