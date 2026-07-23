Televisa vuelve a la banda de los 600 MHz para probar un 5G Broadcast en Ecatepec

Lewani S.A. de C.V., filial de Grupo Televisa, obtuvo una segunda oportunidad para experimentar con la banda de los 600 MHz, ahora con la tecnología 5G y en Ecatepec, el quinto municipio más poblado de México, pero también uno de los mercados más complejos del país por su orografía, por el poder adquisitivo de su población y por sus tan variadas condiciones de acceso a los servicios de telecomunicaciones.

Televisa y el resto de la industria de la televisión mexicana ya utilizaron durante décadas la banda de los 600 MHz para la radiodifusión tradicional. Sin embargo, el apagón analógico liberó ese espectro a partir del año 2013 para destinarlo a servicios de telecomunicaciones de nueva generación, mientras que las televisoras fueron reubicadas en otras frecuencias para dar paso a la televisión digital, que hoy, por ejemplo, hacen de la Ciudad de México el mercado con el mayor número de canales digitales de Latinoamérica.

En ese contexto, resulta relevante que Televisa regrese a la banda de los 600 MHz, ahora mediante una serie de pruebas con la tecnología 5G y con un enfoque orientado a la innovación tecnológica, para que un día valore comprar de esas frecuencias en un concurso de espectro; y quizá haya más:

La experiencia con Lewani pudiera ser una pista más sobre las aspiraciones de Televisa para comprar un operador móvil con espectro 5G al que pueda agregarle una oferta de televisión de tecnología 5G y propiciando así un uso más eficiente de infraestructura; no sólo eso, generando también una oferta de valor.

Y, por otra parte, este mismo 5G Broadcast también permitirá al usuario acceder a contenidos streaming de Televisa sin tener que usar su paquete de datos móviles, ni siquiera su tarjeta SIM.

En resumen: Televisa llegará a más televidentes potenciales con un 5G Broadcast. Y para los consumidores: Más eventos deportivos y conciertos con transmisión de alta velocidad y calidad a través de una red que nunca se satura.

“Es interesante que hayan escogido Ecatepec: Es una zona con alta densidad poblacional y condiciones muy exigentes de propagación, así que es un buen lugar para medir cobertura, recepción en interiores, movilidad y calidad de la señal”, dijo Guillermo Solomon, director de tecnología, medios y telecomunicaciones para Hispanoamérica de Deloitte.

“TV Azteca ya había hecho pruebas experimentales, primero en 3.5 GHz y después en 600 MHz para transmisiones en 8K. Cuando ves que los dos principales broadcasters del país están explorando algo parecido, da la impresión de que ambos están tratando de entender cómo será la televisión dentro de cinco o 10 años. Televisa está explorando cómo seguir siendo un broadcaster, pero ahora utilizando tecnología 5G”.

Lewani probará la tecnología de radiodifusión 5G a través de un paquete de 10 Megahertz de ancho de banda, comprendido entre los 630 MHz y los 640 MHz.

El espectro de los 600 MHz, conocido en su industria como el segundo dividendo digital, está entre los más nobles para la expansión de coberturas y para desarrollar, por ejemplo, redes privadas con IoT.

Pero Televisa las usará durante dos años para experimentar cómo enviar contenidos de manera masiva y directa a teléfonos celulares, tabletas, automóviles o cualquier dispositivo compatible, sin depender necesariamente de la capacidad de una red celular convencional; es decir, por ahora, sólo utilizando la infraestructura de radiodifusión tradicional.

Por ello es que Televisa escogió a Ecatepec de laboratorio, porque desde allí puede valorar e imaginar cómo un día pudiera distribuir contenidos audiovisuales a una alta velocidad, con calidad de transmisión 8K y con una cobertura amplia sobre todo el territorio de la Ciudad de México que está a lado.

Lewani de Televisa tiene hasta el 27 de junio de 2028 para experimentar en Ecatepec con una tecnología de radiodifusión 5G. Hasta ahora sólo lo había hecho en sus instalaciones de la Avenida Chapultepec.