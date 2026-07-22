Llegaron 1.1 millones de turistas por el Mundial: Sectur

Cifras divergentes. La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, reiteró este martes que en un primer corte de resultados de la Copa Mundial de fútbol (del 11 de junio al 12 de julio) las tres sedes en México recibieron 7.5 millones de visitantes nacionales e internacionales, de los cuales tres millones pernoctaron y 1.1 millones de ellos fueron turistas internacionales, lo que generó una derrama total superior a 36,000 millones de pesos.

“Los datos que nosotros tenemos lo hacemos a partir de todo el universo de cifras que recibimos, como las ocupaciones de hoteles en Datatur y de los observatorios turísticos de las tres ciudades, de aeropuertos, plataformas… Vamos a escuchar muchos datos, diferentes. Una asociación de hoteles no tiene todos los hoteles incluidos, por ejemplo”, explicó.

Sobre los 5.5 millones de turistas que FIFA dijo que llegarían a México, volvió a mencionar que era una cifra que no reflejaba la realidad de hacer el encuentro en tres países, por lo que su estimación es de 1.1 millones de turistas internacionales y que más allá de los números, se generó una narrativa sin precedente de México, de su hospitalidad, anfitrionía, unidad y que eso hará que el país sea motivo de visita en los siguientes meses y años.

Luego de la presentación de la Feria Internacional del Arte Efímero y la Dalia Huamantla 2026, se le comentó a la funcionaria que las cifras distan de lo reportado por Deloitte (494,000 turistas, de los cuales 198,000 fueron extranjeros) e insistió que en los datos que publique el Inegi de la Encuesta de Viajeros Internacionales de junio (el próximo 13 de agosto) reflejaron su dicho y en materia de viajeros totales sumarán más de 10 millones.

“México no es turismo solamente con el Mundial, nos dio un impulso en el mes y suma… Claro que vamos a superar los 50 millones de turistas internacionales al cierre del 2026 que es nuestra meta de tres millones más cada año, a pesar del aumento de la turbosina y su impacto en las llegadas aéreas”, comentó a El Economista.

Dentro de los turistas internacionales se encuentra el segmento de turistas que arriban por avión y generan el 80% de las divisas aéreas.

Datos que suman

Entre los primeros datos oficiales que se han reportado ya sobre el mes pasado están los de los tres aeropuertos referidos: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, los cuales mostraron incrementos en pasajeros internacionales en su comparación anual (1.5, 11.5 y 10.3%, respectivamente), los cuales fueron superiores a la tasa media anual de crecimiento entre 2019 y 2025.

Sobre nuevas operaciones en torno al encuentro deportivo, a los datos de la Ciudad de México se tendrán que sumar los turistas que llegaron de Colombia al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) en los vuelos de Viva desde Medellín y Cartagena al iniciar junio, los cuales reportaron ocupaciones superiores a 80 por ciento.

En el aeropuerto de Guadalajara Volaris abrió dos rutas a Detroit y Salt Lake City, en Estados Unidos, y en Monterrey, Iberia inició su vuelo directo desde Madrid en los primeros días de mayo.

Para sumar a los resultados de la Copa Mundial, este jueves, la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras (ANCH) y la Asociación Mexicana de Hoteles y Hoteles (AMHM) ofrecerán una conferencia con su balance final, lo que también hará ese día la Secretaría de Turismo de Nuevo León. En ambos casos, en la Ciudad de México.