Mundial 2026: Corea peleará liderato con México tras vencer a República Checa

Corea del Sur y México disputarán el liderato del Grupo A de la Copa del Mundo 2026 el 18 de junio, luego de la victoria que ambos consiguieron en la jornada inaugural.

Por la tarde ocurrió la victoria del Tri sobre Sudáfrica por 2-0, en la inauguración en la Ciudad de México. En la noche, en Guadalajara, Corea del Sur se impuso 2-1 a República Checa a través de una remontada (perdía 0-1 hasta el minuto 66).

Miles de aficionados coreanos abarrotaron la casa de las Chivas para apoyar a su selección en busca de un debut triunfador en Norteamérica 2026.

La principal sensación fue Son Heung-min, quien saltó con la cinta de capitán para disputar su cuarta Copa del Mundo. Sin embargo, el delantero de LAFC decepcionó al fallar al menos dos opciones claras frente al portero checo, Matej Kovar.

Para su fortuna, sus compañeros Hwang In-beom (67’) y Oh Hyeon-gyu (80’) lograron darle la vuelta al marcador, luego de que Ladislav Krejci (59’) adelantara a República Checa con un cabezazo asistido por un saque de banda.

Los checos, incluso, tuvieron un segundo gol en la recta final, pero fue invalidado por fuera de lugar que no requirió revisión en el VAR.

Poco después vino la anotación de Hyeon-gyu, delantero del Besiktas de Turquía, que había reemplazado precisamente Heung-min.

Con esta victoria, Corea del Sur igualó a México con tres puntos en el Grupo A. La única diferencia está en el balance de goles: la Selección Mexicana es líder con +2 y los asiáticos le siguen con más +1.

Sudáfrica y República Checa, por su parte, buscarán sus primeros puntos el mismo 18 de junio, durante la segunda jornada del Grupo A.

Esta fue la octava victoria de Corea del Sur en toda su historia en Copas del Mundo. El dato curioso es que siete de ellas han sido contra rivales europeos: Alemania, Grecia, Italia, Polonia, Portugal (dos veces) y ahora República Checa.

Por el contrario, los checos seguirán con apenas una victoria como nación independiente en la historia de las Copas del Mundo.

Ocurrió en Alemania 2006, que era su única participación mundialista después de la desintegración de Checoslovaquia. En esa edición, vencieron 3-0 a Estados Unidos para luego caer 0-2 ante Ghana y 0-2 ante Italia.

Los checos regresaron a una Copa del Mundo tras dos décadas, pero no pudieron hacerlo con victoria. Tendrán que esperar a Sudáfrica o México para intentar sumar tres puntos.

La asistencia en el estadio Guadalajara para este partido fue de 44,985 aficionados, la mayoría de ellos a favor de Corea del Sur. No hubo lleno, ya que de acuerdo al aforo oficial de la FIFA en este inmueble (45,664), se cubrió el 98%.

La última vez que Jalisco recibió un partido de Copa del Mundo había sido el 25 de junio de 1986, en la semifinal que ganó Alemania sobre Francia (2-0) en el estadio Jalisco.

Ahora fue el turno de debutar para el estadio de Chivas, cuya inauguración ocurrió en 2010. La celebración se mantuvo en tono rojo por la selección surcoreana.

Guadalajara volverá a recibir a Corea del Sur el jueves 18 de junio a las 19:00 horas. Pero su “localía” no está confirmada, ya que enfrentará ni más ni menos que a México, uno de los tres anfitriones de esta Copa del Mundo.