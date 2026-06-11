Autoridades de Jalisco reportan saldo blanco en el FIFA Fan Festival Guadalajara

Guadalajara, Jal. Saldo blanco reportan las autoridades del gobierno de Jalisco tras la realización del partido inaugural del Mundial de Futbol entre las selecciones de México y Sudáfrica que reunió a miles de personas en el centro histórico de Guadalajara.

El FIFA Fan Festival Guadalajara registró semáforo rojo debido a que la ocupación alcanzó el 100% de su capacidad; sin embargo, el operativo de seguridad implementado por autoridades de los tres órdenes de gobierno, no reportó incidentes.

El dispositivo de seguridad estuvo compuesto por cerca de 1,000 elementos de corporaciones como la Policía de Jalisco, Policía Metropolitana, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional y Comisaría de Guadalajara.

En tanto, elementos de la Policía Vial mantienen un despliegue en la Glorieta Minerva, donde cientos de personas se reúnen para celebrar la victoria de la selección tricolor.

El gobierno de Guadalajara informó que, a través del DIF municipal, se registraron tres menores de edad extraviados, los cuales ya fueron localizados y entregados a sus familiares, mientras que los Servicios Médicos Municipales otorgaron 19 atenciones médicas por descompensaciones.

Los aficionados también pudieron observar la transmisión del partido inaugural en el Auditorio Benito Juárez, así como en la explanada de Plaza de las Américas en Zapopan y en Pueblos Mágicos como Tequila, Tapalpa, Mazamitla y Lagos de Moreno, entre otros puntos de la entidad.

Jalisco cuenta con un estado de fuerza superior a 17,000 elementos estatales, federales y municipales de dependencias como el Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Policía Estatal, C5, Comisaría de la Policía Vial, Protección Civil y Bomberos, Secretaría de Salud Jalisco y Policías Municipales.