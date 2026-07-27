Se han recuperado 5,969 millones de pesos por Programa de Regularización Fiscal 2026: SAT

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que había recuperado hasta el 16 de julio un total de 5,969 millones de pesos para la hacienda pública gracias a la implementación del Programa de Regularización Fiscal 2026.

Además, el fisco ha aplicado por ese mismo programa un estímulo fiscal de 5,739 millones de pesos a multas, recargos y gastos de operación. El SAT indicó que de esta manera, se ha beneficiado a 36,185 contribuyentes, de los cuales 10,775 son empresas y 25,410 son personas físicas.

“El SAT hace un llamado a quienes aún no corrigen su situación fiscal a sumarse a este esquema. Las y los contribuyentes tienen hasta el 31 de octubre de 2026 para presentar la solicitud”, dijo.

¿Quiénes pueden regularizarse?

Explicó que el Programa de Regularización va dirigido a contribuyentes que cuentan con adeudos fiscales susceptibles a regularizarse y cuyos ingresos totales en el ejercicio fiscal 2024 no excedieron los 300 millones de pesos.

Entre los supuestos para los que aplica el programa están:

Contribuyentes con adeudos por contribuciones federales o cuotas compensatorias no determinadas por la autoridad. Sujetos a facultades de comprobación. Con créditos fiscales firmes determinados por el SAT o la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).

Además, aplica a los siguientes tipos de adeudos:

A los generados por el ejercicio 2024 o anteriores, determinados por el SAT o la ANAM.

Multas impuestas por infracciones fiscales, aduaneras y de comercio exterior.

Multas derivadas del incumplimiento de obligaciones fiscales distintas a las de pago.

Multas con agravantes.

¿Cómo presentar la solicitud?

Los contribuyentes pueden presentar su solicitud en línea a través del Portal del SAT o de forma presencial en una oficina del SAT.