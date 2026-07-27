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Se han recuperado 5,969 millones de pesos por Programa de Regularización Fiscal 2026: SAT
El SAT recuperó 5,969 millones de pesos mediante el Programa de Regularización Fiscal 2026, que ha beneficiado a más de 36,000 contribuyentes.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que había recuperado hasta el 16 de julio un total de 5,969 millones de pesos para la hacienda pública gracias a la implementación del Programa de Regularización Fiscal 2026.
Además, el fisco ha aplicado por ese mismo programa un estímulo fiscal de 5,739 millones de pesos a multas, recargos y gastos de operación. El SAT indicó que de esta manera, se ha beneficiado a 36,185 contribuyentes, de los cuales 10,775 son empresas y 25,410 son personas físicas.
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“El SAT hace un llamado a quienes aún no corrigen su situación fiscal a sumarse a este esquema. Las y los contribuyentes tienen hasta el 31 de octubre de 2026 para presentar la solicitud”, dijo.
¿Quiénes pueden regularizarse?
Explicó que el Programa de Regularización va dirigido a contribuyentes que cuentan con adeudos fiscales susceptibles a regularizarse y cuyos ingresos totales en el ejercicio fiscal 2024 no excedieron los 300 millones de pesos.
Entre los supuestos para los que aplica el programa están:
- Contribuyentes con adeudos por contribuciones federales o cuotas compensatorias no determinadas por la autoridad.
- Sujetos a facultades de comprobación.
- Con créditos fiscales firmes determinados por el SAT o la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).
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Además, aplica a los siguientes tipos de adeudos:
- A los generados por el ejercicio 2024 o anteriores, determinados por el SAT o la ANAM.
- Multas impuestas por infracciones fiscales, aduaneras y de comercio exterior.
- Multas derivadas del incumplimiento de obligaciones fiscales distintas a las de pago.
- Multas con agravantes.
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¿Cómo presentar la solicitud?
Los contribuyentes pueden presentar su solicitud en línea a través del Portal del SAT o de forma presencial en una oficina del SAT.
Si se hace a través del Portal del SAT, deberán ingresar a sat.gob.mx, enviar el escrito libre desde Mi portal, para lo cual únicamente se necesita RFC y Contraseña. Una vez que reciban respuesta, deben pagar en los plazos establecidos.