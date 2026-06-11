México minimiza a Sudáfrica en la histórica inauguración del Mundial 2026

Julián Quiñones y Raúl Jiménez se convirtieron en los héroes de la Selección Mexicana en el juego inaugural de la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

Sus anotaciones fueron la clave no sólo para firmar un triunfo por 2-0 contra Sudáfrica, sino para satisfacer a los 80,824 asistentes en el estadio Ciudad de México (100% de aforo), quienes por varios lapsos abuchearon la falta de protagonismo del Tri.

Y es que Sudáfrica se quedó con 10 hombres desde el minuto 50, luego de la expulsión al defensa Sphephelo Sithole.

El árbitro, el brasileño Wilton Sampaio, no dudó en mostrarle tarjeta roja directa luego de que derribó a Brian Gutiérrez a las afueras del área grande, justo cuando el mediocampista de Chivas se perfilaba para quedar mano a mano ante el portero Ronwen Williams.

México ganaba 1-0 desde el minuto 9, cuando Julián Quiñones hizo una maniobra individual que finalizó con un potente disparo raso de pierna derecha que pasó entre las piernas de Williams. Provocó una explosión de aplausos, gritos y lanzamientos de cervezas.

Minutos antes, Raúl Jiménez disparó hacia el poste derecho de Williams en el primer intento franco de anotación de la Selección Mexicana, pero el arquero africano respondió con atajada.

Con el 1-0, México cedió la pelota a Sudáfrica, aunque es no significó que el rival pusiera en serios aprietos la portería de Raúl ‘Tala’ Rangel.

Lo único que generó fueron constantes abucheos por parte de la afición, que no sólo pedía más anotaciones, sino mayor protagonismo de los jugadores de verde. Y es que antes de llegar a la pausa del primer tiempo, los sudafricanos tuvieron mayor posesión.

Después de la pausa, el camino se abrió para México con la expulsión de Sithole. La posesión regresó y Javier Aguirre, entrenador del Tri, aprovechó para meter a Luis Chávez y Gilberto Mora. Este último, fue recibido con una lluvia de aplausos.

Pese a la superioridad numérica, México no lograba aumentar su ventaja en el marcador. Álvaro Fidalgo y Brian Gutiérrez, los que salieron por Chávez y Mora, decepcionaron al no generar opciones para sus delanteros o fallar las pocas que se consumaron.

Por el contrario, los más insistentes en ofensiva eran Julián Quiñones y Raúl Jiménez. De medio campo hacia atrás, la voz de mando era para Erik Lira y Johan Vásquez.

Los abucheos de la afición surtieron efecto al minuto 67, cuando un contragolpe impulsado por el propio Quiñones resultó en un balón abierto para Roberto ‘Piojo’ Alvarado. El jugador de Chivas mandó un centro de derecha a izquierda y apareció un cabezazo letal de Jiménez para poner el 2-0.

Otra vez fue un desahogo para la afición, ya que se estaba asegurando la primera victoria de México en el Mundial 2026 y en sus ocho apariciones en partidos inaugurales de Copa del Mundo desde 1930.

Pero también fue un desahogo para Jiménez, ya que esta fue su primera anotación en Mundiales. A pesar de registrar siete partidos entre Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, el delantero surgido del América nunca había metido gol en este escenario.

Brincó, corrió hacia las tribunas y gritó con toda euforia. Puso el gol definitivo del triunfo en su nido, donde hace más de una década se volvió inmortal gracias a una chilena contra Panamá en eliminatorias. Ahora tiene otro hito que contar.

Más expulsiones

México sumó sus primeros tres puntos en el Grupo A de la Copa del Mundo 2026 gracias a este triunfo por 2-0 sobre Sudáfrica.

Sin embargo, no fue una tarde redonda, ya que sufrió la expulsión de su defensa central y capitán, César Montes, al minuto 90+2. Bloqueó un contragolpe de Sudáfrica con una zancadilla y, al ser último hombre, no tuvo más remedio que aceptar la roja de Sampaio.

Poco antes, al 84’, Sudáfrica se había quedado con nueve hombres tras la expulsión al delantero Themba Zwane, que se retrasó por la revisión del árbitro en el VAR.

México no aprovechó que tuvo dos hombres de ventaja durante casi 10 minutos, pero cerró el partido con triunfo, como era lo esperado.

Y así rompió una estadística, ya que acumulaba cinco derrotas y dos empates en partidos inaugurales de Copa del Mundo.

El próximo oponente de fase de grupos es Corea del Sur. El Tri lo recibirá en el estadio Guadalajara el jueves 18 de junio.

La sorpresa del partido

La primera de todas fue la titularidad de Raúl Rangel en la portería, que terminó con la incertidumbre de si Javier Aguirre se definiría o no por Memo Ochoa.

En otras de las dudas despejadas, que se consideran incluso en las apuestas, es el gol de Julián Quiñones, que trasciende por ser el primero del Mundial y de Selección. El campeón de goleo actual de la liga de Arabia Saudita fue el responsable de las primeras cervezas y sombreros de cartón volando en el estadio.

Los 5 cambios de Javier Aguirre en el segundo tiempo: Raúl Jiménez por Armando González; Brian Gutiérrez por Luis Chávez; Álvaro Fidalgo por Gilberto Mora; Erik Lira por Edson Álvarez; y Julián Quiñones por Alexis Vega.

Al minuto 90. La tarjeta roja para César Montes, que le permitió a Sudáfrica un penalti que no aprovecharon. México se quedó con 10 hombres en un momento que debían aprovechar cuando Sudáfrica tenía nueve en cancha.

Los villanos

La tarjeta roja a Sphephelo Sithole de Sudáfrica, le quitó un hombre en el campo al minuto 50. El marcador se encontraba 1-0 a favor de México y en momento en el que el Tricolor tenía el control del balón.

El VAR fue la pesadilla para los bafanas, Determinó una falta para Themba Zwane, que le mereció tarjeta roja, y con ello, que el equipo se quedara con 9 jugadores.

Las oportunidades perdidas

El tiro libre lo cobró Raúl Jiménez (50’) pero la estrelló en la barrera sudafricana. Brian Gutiérrez quiso rescatar en el contragolpe pero salió desviada por arriba de la portería.

Finalmente, el delantero se repuso con el gol que puso el marcador a favor 2-0. Los siete minutos de tiempo adicional en el segundo tiempo para que México pudiera aprovecharse de la inferioridad numérica de Sudáfrica.