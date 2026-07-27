Exportación a EU alivia precios y al sector cañero: Carlos Blackaller

El anuncio de la apertura inicial para la exportación de 576,000 toneladas de azúcar mexicana a Estados Unidos establece una garantía de colocación para el excedente nacional en la primera etapa del ciclo 2026-2027. Carlos Blackaller, secretario general de la Unión Nacional de Cañeros-CNPR, explicó en entrevista las implicaciones de este proceso y la mecánica de asignación fijada en el reporte de Oferta y Demanda Agrícola Mundial del Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

El procedimiento comercial opera en función de los acuerdos de suspensión de aranceles vigentes entre ambos países. En la publicación correspondiente al mes de julio, las autoridades estadounidenses estimaron una necesidad residual total de importación proveniente de México de un millón 152,000 toneladas. Con base en el mecanismo normativo, Estados Unidos garantiza en esta primera fase el 50% de dicho volumen, fijando el piso inicial en 576,000 toneladas, cifra superior a las 188,000 toneladas colocadas en el ciclo previo.

"Estados Unidos contempla que México le podrá exportar un millón 152,000 toneladas, pero con base en los acuerdos de suspensión, en este momento nos garantiza el 50% de ese número", afirmó Blackaller.

El proceso comprende etapas posteriores de revisión vinculadas a las publicaciones de septiembre, diciembre y marzo. En septiembre el volumen garantizado se eleva al 70% de la estimación actualizada; en diciembre se ajusta al 80%, y en marzo de 2027 se determina el 100% del volumen definitivo.

"Estas 576,000 toneladas son una garantía de piso. En las siguientes revisiones este volumen no puede disminuir, solo puede ir al alza según las necesidades del mercado estadounidense", puntualizó el dirigente.

La canalización de azúcar a Estados Unidos no aminora el impacto de la entrada de fructosa, sino que brinda un alivio a la industria y a los precios en los que se paga la caña de azúcar al productor, al reducir la necesidad de colocar excedentes en el mercado mundial a precios de remate.

Mientras la tonelada de azúcar en el mercado nacional cotiza entre 16,000 y 18,000 pesos, y en el mercado estadounidense alcanza 14,000 pesos, las cotizaciones internacionales se ubican por debajo de los 6,000 pesos.

"Tener esta cuota garantizada nos evita la necesidad de rematar el azúcar en el mercado mundial a precios por debajo de nuestros costos de producción y brinda alivio al precio que recibe el cañero", subrayó.

Para la zafra 2026-2027, las estimaciones del sector prevén una producción nacional de 5.4 millones de toneladas. Este volumen permite abastecer el consumo interno, atender la demanda del programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación y cumplir con los compromisos en Norteamérica.

"El excedente de azúcar en México se explica por la entrada masiva de fructosa importada que desplaza al azúcar de caña en las industrias locales", explicó Blackaller.

El reordenamiento de los cupos ocurre de forma paralela a las medidas implementadas por el gobierno federal, como la actualización de aranceles a la importación de azúcar de entre 156 y 210% ad valorem, así como el establecimiento de permisos previos de importación para regular la cadena productiva.