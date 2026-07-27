¿Por qué los autos nuevos ya no traen llanta de refacción?

Durante décadas, que un auto trajera llanta de refacción era algo que dábamos por hecho. Un elemento que casi nunca se usa, pero que da tranquilidad saber que está ahí. Hoy, cada vez más autos nuevos llegan a las agencias sin ella, y el reclamo de los compradores es constante: "las marcas lo quitaron para ganar más".

Hay algo de cierto en eso, pero no es la explicación completa. Estas son las razones reales detrás de la desaparición de la llanta de refacción.

Menos peso, menos consumo y menos emisiones

La causa principal es la eficiencia. Cada kilo adicional obliga al motor a esforzarse más y a consumir más combustible para mover ese peso. Y más combustible quemado significa más emisiones contaminantes.

Ese punto es crítico para los fabricantes: deben cumplir normativas internacionales de emisiones cada vez más estrictas y, si no las alcanzan, enfrentan multas millonarias. Bajar kilos del auto es una de las formas más baratas de acercarse a esos límites.

Entre la llanta —temporal o de tamaño completo—, el gato, la llave de birlos y las herramientas de cambio, el conjunto puede pesar entre 12 y 28 kg. No parece mucho, pero tiene efecto directo en el consumo, en el comportamiento dinámico y en la mecánica del auto.

En autos de combustión, quitar ese peso mejora el rendimiento de gasolina. En autos eléctricos e híbridos, se traduce en algunos kilómetros extra de autonomía.

El espacio también es clave, especialmente en autos electrificados

Llanta de refacción Rivian

El otro factor es el espacio físico. En autos compactos y, sobre todo, en modelos híbridos e híbridos enchufables, los motores eléctricos, las baterías y el cableado ocupan zonas que antes estaban libres.

El hueco bajo la cajuela —el lugar tradicional de la llanta de refacción— es justamente uno de los espacios que estos sistemas reclaman. Cuando eso pasa, simplemente ya no hay dónde colocar la llanta ni sus herramientas.

Llantas run flat y kits de reparación rápida

Llanta Michelin runflat

Muchas marcas, especialmente las premium, sustituyeron la refacción por dos alternativas:

Llantas run flat. Sus costados llevan un refuerzo capaz de soportar el peso del auto y resistir los esfuerzos de rodar sin aire a baja velocidad. Con una ponchadura puedes avanzar algunos kilómetros hasta llegar a una vulcanizadora o a un lugar donde comprar una llanta nueva.

Kits de reparación rápida. Incluyen un compresor y un sellador que permiten tapar una ponchadura ligera y llegar a un sitio seguro para hacer la reparación definitiva. Ocupan una fracción del espacio y del peso de una refacción.

Sí, también es ahorro

Kit de llanta de refacción KIA

En una economía donde todo sube de precio, eliminar la llanta de refacción es una medida directa para contener costos de producción. Las marcas rara vez lo admiten y prefieren explicar la ausencia con los argumentos técnicos anteriores, pero el componente económico existe. Los clientes no lo perdonan

En México y en el resto del mundo, descubrir que el auto que te interesa no trae llanta de refacción es motivo de molestia inmediata. En redes sociales abundan los casos de propietarios que adaptan un espacio para cargar una refacción por su cuenta, y también los de compradores que descartan por completo un modelo por esta razón.

En México el tema tiene además una lectura de seguridad. Quedarse inmovilizado durante mucho tiempo en una calle o carretera no solo representa un riesgo vial: también expone al conductor y a sus acompañantes a la inseguridad que se vive en gran parte del territorio nacional. Para muchos compradores mexicanos, la llanta de refacción no es una comodidad, es un seguro.