Liga de Expansión en punto crítico: sin subsidio y desahuciada de ascenso

Todas las competencias de futbol están retomando actividad después de la Copa del Mundo 2026. En México, la euforia que dejó dicho torneo contrasta con el punto crítico en el que regresa la Liga de Expansión, la división detrás de la Liga MX.

Dos decisiones desde la Federación Mexicana de Futbol (FMF) noquearon su temporada 2026-27 antes de comenzar: la confirmación del no ascenso y el recorte de 20 millones de pesos de subsidio para cada equipo.

Traducción: economía endeble y escasa motivación deportiva para una liga que, de por sí, no es de alta demanda; promedió menos de 4,000 asistentes por partido en la temporada 2025-26.

“El impacto inmediato es el no crecimiento de franquicias y estamos hablando de más de 10. Hablo de crecimiento a nivel infraestructura y todos los sentidos para que pudieran lograr un ascenso. Es un círculo no virtuoso porque no les dan premio deportivo y a la vez los equipos no crecen”, analiza para El Economista, Rubén Guerrero, periodista y coordinador de comunicación de la Liga de Expansión de 2020 a 2024.

Ascenso descartado

El torneo Apertura 2026 de Liga de Expansión comienza el 24 de julio. Habrá 16 participantes, uno más que en la campaña 2025-26.

Esta división nació en 2020 en reemplazo de la Liga de Ascenso. Desde entonces, ningún equipo logró brincar a Liga MX por vía deportiva. Atlante lo hizo a partir del Apertura 2026, pero porque compró la plaza de Mazatlán.

“Es un tema que dentro de FMF se criticaba muchísimo. Desde las mismas oficinas decían que había que esperar a 2026, era la fecha mágica que por contrato estipulaba el ascenso de un equipo nada más. Eso ya sucedió aunque, evidentemente, no por ascenso deportivo.

“Al ocurrir esto, la federación y el futbol mexicano se blindan para decir que no van a aventarse el proceso (de regresar el ascenso) porque ninguno de los clubes está, entre comillas, certificado a lo que se pretende, lo cual puede ser muy subjetivo”, explica Guerrero.

La idea de reemplazar la Liga de Ascenso por Expansión era dar seis años a los clubes para fortalecerse en infraestructura y economía a través de un subsidio de 20 millones de pesos anuales para cada uno. El dinero provendría de las multas para los tres peores de la tabla de cocientes de la Liga MX (33, 47 y 80 millones de pesos, respectivamente).

Se suponía que la FMF abriría el ascenso después de ese plazo, pero no ocurrió. Por ello, seis equipos demandaron a la FMF ante el TAS.

El fallo fue a favor de la FMF, por lo que el ascenso siguió cancelado. Además, como especie de represalia, el organismo canceló el subsidio de los clubes de Liga de Expansión desde junio de 2025.

_¿Qué tanto afecta la cancelación del subsidio a los clubes?

“Para los que simplemente oscilan estirando la mano y esperando el recurso de federación, que no están haciendo nada en propia voz para conseguir recursos de otra manera, peleando deportivamente, trayendo jugadores importantes y tratando de generar esquilmos, viene la muerte deportiva a mediano y corto plazo, porque esto los termina limitando y el no tener aspiraciones deportivas más aún”.

Según estimaciones de expertos en marketing deportivo, el gasto operativo de un equipo de Liga de Expansión oscila entre los 20 y 50 millones de pesos anuales.

Por otra parte, en la temporada 2026-27 está escrito en el Reglamento de Competencia que los tres peores de la tabla porcentual de Expansión pagarán de 500,000 a 1.5 millones de pesos de multa.

Sin impulso económico

El subsidio no cumplió con fortalecer la infraestructura de los clubes de Expansión, ya que muchos utilizaban ese dinero para obligaciones administrativas, señala la fuente.

“A nivel infraestructura y logística no servía, porque servía para subsistir. Pongo el ejemplo de Tepatitlán, no es nada contra ellos, pero este subsidio le servía literalmente para que en cuanto cayera se segmentaran todos los pagos que se tenían que hacer, incluyendo nómina y estadio, que era del municipio. Ese ejemplo se tropicalizaba en muchos clubes”.

Tampoco hubo grandes avances en cuanto a desarrollo de talentos, considerando que un jugador de Expansión no puede ganar más de 100,000 pesos mensuales, enfatiza Rubén Guerrero.

“A nivel de esta categoría, (el dinero) no necesariamente servía porque mantenías con vida a un equipo al que, quizás de milagro, le iba a pasar algo deportivamente, pero que ni de chiste iba a formar a un Gilberto Mora para que el día de mañana fuera futbolista”.

Lo que sí resalta es que hubo casos de éxito como los de Mateo Chávez y Raúl ‘Tala’ Rangel, quienes saltaron de Tapatío a Chivas para luego consagrarse como seleccionados nacionales en el Mundial 2026.

_Ante todo este panorama, ¿vale la pena para los dueños seguir invirtiendo en Liga de Expansión?

“Con el convenio que firmaron en 2020 se les dio una renta de 20 millones de pesos anuales a todos los clubes que, de alguna forma, les sirven para invertir, pero también para pagos de nóminas, sueldos y entonces no parece un negocio. Yo creo que no lo es en mediano plazo porque estás viviendo al día, así viene subsistiendo esa categoría en los últimos seis años. Evidentemente, para muchas franquicias esto no es un negocio”.

Describe que los propietarios de Mineros de Zacatecas, por ejemplo, le llegaron a mencionar que si no se abría el ascenso en 2026 “no les iba a dar”, lo que “va a generar que posiblemente la gente así saque su parte, venda su inversión o trate de traspasar su equipo para recuperar un poco de lo que ha invertido”.

Ante todo este ecosistema, la única vía para que los clubes de Expansión salten a Liga MX es replicar lo que hizo Atlante: comprar una franquicia, no pelear por el regreso del ascenso.

“Es triste que hoy sea así el proceso, pero es el que la federación ha determinado que tiene que ser. Con Atlante, creo que regresa una gran marca, un equipo de mucho abolengo, pero tampoco va a ser nada sencillo”, concluye Guerrero.