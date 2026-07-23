Coca-Cola mejora dinámica con el Mundial entre presiones por consumo en México: Arca Continental

Las actividades promocionales del Mundial de Futbol ayudaron a Arca Continental, una de las principales embotelladoras de Coca-Cola, a recuperar dinamismo en junio, luego de que el segundo trimestre del año estuvo presionado por un menor consumo en México, donde el volumen de bebidas cayó ante el impacto del impuesto especial a bebidas calóricas, el clima adverso y un entorno económico complejo.

“Las tendencias de volumen mejoraron en junio, apoyadas por los eventos y campañas relacionados con el Mundial 2026, combinadas con una ejecución excepcional en el punto de venta”, dijo el director general de Arca Continental, Arturo Gutiérrez.

Durante la conferencia con analistas por sus resultados del segundo trimestre, el directivo comentó que la empresa aprovechó el torneo mundialista para fortalecer la conexión con consumidores y clientes a través de activaciones, empaques coleccionables, promociones y otras iniciativas comerciales.

“En cuanto al Mundial, aprovechamos la oportunidad en todos los aspectos. En términos de herramientas digitales, implementamos herramientas para mejorar nuestra ejecución, fortalecer la relación con nuestros clientes y, además, trabajamos junto con The Coca-Cola Company para mejorar la experiencia del consumidor”, expuso.

Reiteró que una de las diferencias de este Mundial frente a ediciones anteriores fue la mayor interacción digital con consumidores y clientes. Además, generó nuevas ocasiones de consumo donde sus líneas Coca-Cola Zero y Powerade fueron las más beneficiadas.

En este sentido, las promociones para el consumidor en cada país, ayudó a la empresa a fortalecer la relevancia de la marca y la ejecución en el mercado.

El evento deportivo mundial también puso a prueba la cadena de suministro y la operación de planificación de ventas y operaciones de Arca Continental, con resultados positivos en sus niveles de servicio.

“Tuvimos probablemente los mejores indicadores, en términos de servicio al mercado, de cualquier verano en los últimos años”, aseguró Arturo Gutiérrez.

Pese a la mejora observada hacia junio, Arca Continental reportó que el volumen de cajas unitarias en México, excluyendo agua en garrafón, disminuyó 3% durante el segundo trimestre.

Esta caída fue atribuida a condiciones climáticas adversas, un entorno macroeconómico más complejo y el impuesto especial aplicado a bebidas azucaradas y con edulcorantes no calóricos a principios de este año.

Al analizar la situación en México, vemos un excelente ejemplo de lo que hemos estado diciendo sobre la resiliencia ante las dificultades operativas a corto plazo y la capacidad de proteger nuestro liderazgo en el mercado”, resaltó el director general de Arca Continental.