Bancos de EU en el II Trim: sólidos avances

Según los criterios de Basilea III, los 8 bancos estadounidenses considerados de importancia sistémica global son: JPMorgan Chase & Co., Citigroup, Bank of America, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Wells Fargo (WFC), Bank of New York Mellon, y State Street Corporation, listados en orden de importancia.

Como hemos explicado, un elemento fundamental del negocio consiste en que los bancos se financien a tasas que al menos no sean mayores que las que cobran. Como los bancos estadounidenses normalmente se financian (en promedio) con las tasas de corto plazo y prestan (en promedio) con las tasas de más largo plazo, una curva de rendimientos invertida o plana plantea importantes desafíos para su rentabilidad.

Por este motivo, la recuperación de la pendiente positiva de la curva de rendimientos y los mayores diferenciales entre las tasas de largo y corto plazos siguen planteando beneficios para el negocio bancario vinculado a los ingresos y gastos por intereses.

Durante todo el II Trim. 25, las tasas de referencia se ubicaron en el rango de 4.25-4.50%, mientras que durante todo el II Trim, 26 se ubicaron en 3.50-3.75%; es decir, una reducción acumulada de 75 puntos base. Este comportamiento se observó también en la comparativa del I Trim. 26 con el I Trim. 25.

A lo largo del II Trim. 25, la tasa promedio de los bonos del Tesoro a 10 años fue de 4.36%, mientras que en el II Trim. 26 fue de 4.42%, un aumento de 6 puntos base. Esto contrasta con la comparativa del I Trim. 25 y el I Trim. 26; de hecho, a lo largo del I Trim. 25 la tasa promedio de los bonos a 10 años fue de 4.45%; es decir, que la curva de rendimientos no sólo ha recuperado su pendiente positiva, sino que ha ampliado los diferenciales entre las tasas de corto y largo plazo.

En el II Trim. 25 el rendimiento de los bonos a 10 años se encontraba dentro del rango de la tasa de referencia. En el I Trim., 26 dicho rendimiento ya era notablemente superior a la cota superior de dicho rango, y para el II Trim. 26 el rendimiento se encontraba incluso por encima de sus niveles de hace un año.

Conviene entonces examinar los márgenes financieros (la diferencia entre los ingresos por intereses y los gastos de intereses) de los principales bancos: JPM (US$25,511 millones, +9.9% a/a), C (US$17,125 millones, +12.9% a/a), BAC (US$15,997 millones, +9.0% a/a), GS (US$3,954 millones, +27.4% a/a), MS (US$2,780 millones, +18.4% a/a), WFC (US$12,317 millones, +5.2% a/a), BNY (US$1,446 millones, +20.2% a/a), y STT (US$860 millones, +18.0% a/a). La participación del margen financiero en los ingresos totales fue como sigue: JPM (52%), C (70%), BAC (53%), GS (21%), MS (14%), WFC (56%), BNY (24%), y STT (21%). En este sentido, bancos como C, WFC, BAC y JPM reciben mayor impulso de sus márgenes financieros debido a la elevada participación de esta partida en sus ingresos.

Los ingresos totales de los principales bancos recibieron impulsos adicionales gracias a ingresos no relacionados con el margen financiero: comisiones por colocaciones de acciones, entre otros negocios, impulsaron los resultados de JPM, MS y GS. Ello se explica por las Ofertas Públicas Iniciales en las que participaron, así como por las condiciones favorables que prevalecieron en el mercado accionario durante el 2T26 en comparación con el 2T25 (el S&P 500 cerró el 2T25 en 6,204.94 puntos, y el 2T26 en 7,499.35, una apreciación de 20.9%).

El sólido desempeño en márgenes financieros y en los ingresos totales se tradujo en notables avances en la utilidad neta de los bancos estadounidenses: JPM (US$21,155 millones, +41.2% a/a), C (US$5,831 millones, +45.1% a/a), BAC (US$9,074 millones, +26.6% a/a), GS (US$6,628 millones, +78.0% a/a), MS (US$5,581 millones, +57.7% a/a), WFC (US$6,407 millones, +16.6% a/a), BNY (US$1,792 millones, +24.9% a/a), y STT (US$1,084 millones, +56.4% a/a).

Estos resultados impulsaron las valuaciones de algunos de estos bancos, en otros casos no ha bastado para convencer al mercado. Uno de los principales obstáculos es la incertidumbre de la política monetaria, pues persiste la expectativa de aumento de tasas de corto plazo antes de que finalice el año, lo que explica el aumento de los rendimientos de los títulos de más largo plazo y el aumento de la pendiente de la curva.

Es necesario ser cautelosos al extrapolar los resultados de este trimestre, pues algunos de ellos fueron extraordinarios y otros se irán moderando conforme los efectos favorables de la base comparativa se vayan disipando.