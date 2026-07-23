Wall Street cerró con pérdidas por resultados trimestrales

Los índices accionarios en Nueva York finalizaron con pérdidas el jueves, afectados por resultados corporativos de empresas de gran capitalización y preocupaciones sobre la guerra en Medio Oriente.

El Promedio Industrial Dow Jones cayó 0.97% a 51,711.65 puntos, el S&P 500 cedió 1.21% a 7,408.30 unidades y el Nasdaq Composite tecnológico perdió 2.15% a 25,137.69 enteros.

En lo que va del mes, el Dow Jones baja 1.16%, el Nasdaq 4,10% y el S&P 500 1.23 por ciento.

Por el contrario, en lo que va del año el Dow gana 7.6%, el Nasdaq avanza 8.2% y el S&P 500 sube 8.22 por ciento.

“Wall Street prolongó sus ajustes en la sesión debido a los resultados corporativos poco optimistas de las emisoras de gran capitalización relacionadas al sector de tecnología, los cuales no convencieron las expectativas del consenso”, afirmaron analistas de Banamex.

Destacaron el aumento en el nerviosismo de los inversionistas ante el creciente gasto en el desarrollo de inteligencia artificial.

“También, la escalada en el conflicto bélico en Medio Oriente generó nuevamente incertidumbre en los mercados, ya que las referencias del crudo Brent y WTI registraron presiones al alza. Los inversionistas se mantienen atentos a la evolución de las cifras económicas y las posibles presiones inflacionarias que se pudieran presentar en el futuro cercano”, resaltaron.

“Los principales índices accionarios de Estados Unidos, concluyeron con fuertes caídas en sus cotizaciones, con el Nasdaq liderando las bajas en su mayor descenso intradía en un mes”, afirmaron los analistas del Banco Bx+.

Agregaron que las preocupaciones respecto al alza en el precio del petróleo y las consecuencias en la inflación y en la política monetaria, incrementaron el sentimiento de aversión al riesgo, mientras que el anuncio de Alphabet de incrementar su gasto en desarrollo de Inteligencia Artificial (IA) profundizó la caída para el sector tecnológico.

Por sectores del S&P 500, cuatro de los 11 finalizaron la sesión al alza. El industrial (+1.8%) registró el mayor avance, impulsado por RTX y Lockheed Martin tras la publicación de resultados trimestrales. El de salud (+1.3%) estuvo respaldado por Eli Lilly y Thermo Fisher Scientific, mientras que el de servicios públicos (+0.6%) avanzó de la mano de Duke Energy y American Electric Power.

Del otro lado, el sector de consumo discrecional (-4.6%) fue el sector más rezagado, presionado por la caída de Tesla tras su reporte trimestral. El de servicios de comunicación (-3.4%) estuvo afectado por la reacción a los resultados de Alphabet, y el de consumo básico (-1.4%) cerró a la baja, arrastrado por Walmart y P&G.