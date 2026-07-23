Distracción de pilotos y fallas de mantenimiento contribuyeron con tragedia aérea de 2024 en Brasil

La distracción de los pilotos y malas prácticas de mantenimiento contribuyeron al accidente aéreo que mató a 62 personas en agosto de 2024 en Brasil, según el informe final de la investigación oficial divulgado este jueves.

Un aparato de la extinta aerolínea brasileña Voepass se desplomó súbitamente debido a la acumulación de hielo en las alas mientras volaba desde Cascavel, en el estado de Paraná (sur), con destino al aeropuerto internacional de Guarulhos, en Sao Paulo.

Durante el vuelo de casi 90 minutos los pilotos entraron en un "estado de distracción" e ignoraron varias alertas sobre la creciente formación de hielo en las alas de la aeronave, lo que le hizo perder sustentación.

Mientras volaban tenían "conversaciones informales no relacionadas con la conducción (...) de la aeronave", relata el documento presentado por el Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos de Brasil (Cenipa).

La aeronave modelo 72-500 del constructor francoitaliano ATR detectó la formación de hielo en las alas, además de una falla en el sistema de deshielo, y emitió las alertas correspondientes.

Pero los pilotos no declararon en ningún momento una emergencia, ni modificaron el plan de vuelo para evitar una formación de nubes en el trayecto.

El informe también apunta a fallas en la "cultura de seguridad" de la aerolínea Voepass, cuyo permiso para operar fue cancelado en 2025 por negligencia en el mantenimiento de su flota.

Había en la compañía la "práctica recurrente" de no reportar fallas en los aviones o reportarlas informalmente, según los investigadores.

Antes del vuelo, funcionarios de la compañía estaban enterados sobre la falla en el sistema de deshielo del avión, pero no registraron el problema en los diarios de vuelo del aparato, que volaba desde 2010.

En la cabina, la única observación sobre la acumulación de hielo llegó dos minutos antes del impacto.

El avión perdió casi 5,000 metros de altitud en apenas un minuto. Imágenes impactantes grabadas por los vecinos del lugar mostraron el aparato desplomándose en caída libre.

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