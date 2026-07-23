Liga Femenil BBVA declara su reforma e independencia

Nueve años después, el futbol femenil en México se deslinda de cualquier asociación a la liga varonil. Aquella que, con el paso del tiempo se volvió una sombra estrechando los caminos de independencia.

Una semana antes del inicio del torneo Apertura 2026 se reunieron en la Ciudad de México, específicamente en Chapultepec, autoridades de la liga profesional femenil y varonil, también, directivos de la Federación Mexicana de Futbol, de la Concacaf y representantes de los 18 clubes.

El 2026 es como una declaración de independencia para el ecosistema del futbol femenil, que ejecutará sus cambios con base en estudios de mercado y el respaldo de las cifras de audiencia (en México e internacional), asistencias a estadios, crecimiento de seguidores en redes sociales y los precedentes que destaparon el valor de las jugadoras en el mercado de fichajes. Por ejemplo, la transferencia de Lizbeth Ovalle ‘La Maga’ de Tigres al Orlando Pride de la NWSL.

“En 2018, la liga femenil se institucionalizó, pero el crecimiento vino después. México fue el primer país en destinar presupuesto de la Selección Mexicana al desarrollo de la Liga MX Femenil”, dijo Mikel Arriola, Comisionado presidente de la FMF, quien en 2017 eligió a Mariana Gutiérrez como presidenta de la liga femenil.

“Es hora de reescribir la historia. Nueve años de historia y ha sido una labor titánica para llegar hasta aquí. Hace dos años pensábamos que esto, era el futuro. Nos sentamos a escuchar cada una de las necesidades de clubes, jugadoras y patrocinadores. Ahora, sabemos que la tendencia es que, en el 2030, el fútbol femenil será uno de los cinco deportes mas seguidos y llegará a 800 millones de aficionados”, expresó por su parte, Mariana.

En México 6 de cada 10 mexicanos son fans del futbol femenil, de acuerdo a datos de la Liga.

El primer acto, fue la revelación de la marca Liga Femenil BBVA, acompañado con el símbolo de un balón rosa, dejando atrás, la tipografía, colores y estilo que se relaciona solo con el varonil.

El segundo acto, fue la presentación de TUDN, FOX y ESPN como socios estratégicos.

Edgar Martínez, VP de contenidos presentó el proyecto “exponencial de visibilidad”, para romper el modelo tradicional de las transmisiones, asociándose con las televisoras. La centralización de los derechos de transmisión es el eje de todo. Aunque no dijeron (en el evento) los criterios sobre cómo repartirán las ganancias a los clubes.

“La FMF decide reinsertar el futbol femenil y cumplir con ser gratuito. Quitar la barrera de tener un sistema de clave para ver los juegos. En 18 meses, en las audiencias acumuladas de manera semestral, la liga femenil alcanzó los 102 millones de televidentes en TV y streaming. Hoy en México, la liga femenil se ‘da un tiro’ con productos como la Kings League. El crecimiento se mantuvo constante, en un 11% anual en redes sociales”.

El tercer acto fue la explicación del sistema de competencia creando el Grupo A y Grupo B. Con ello, la femenil deja de ser un “espejo” de la varonil. Los clubes fueron repartidos de acuerdo a la ubicación geográfica, un ranking y otros criterios. Un video fue el encargado de dar la explicación.

Con el nuevo sistema, todos los equipos se habrán enfrentando al menos una vez. Además, se conservará el partido de Campeón de Campeonas.

Se espera que la reforma toque los pilares del ecosistema femenil entre ellos: