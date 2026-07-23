Sheinbaum y Greer coinciden en enfrentar el "parasitismo" de terceros países con el T-MEC

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, coinciden este jueves en enfrentar el parasitismo de terceros países con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“Ambos coincidieron en la importancia de la cooperación bilateral y subrayaron la urgencia de robustecer la manufactura en América del Norte, reforzar las cadenas regionales de suministro y hacer frente al aprovechamiento indebido por parte de países no integrantes del tratado (free-riding)”, dijeron en una declaración conjunta.

Sheinbaum se reunió con Greer en el Palacio Nacional, en la Ciudad de México, durante la tercera ronda de negociaciones bilaterales relacionada con la Revisión Conjunta del T-MEC.

La Presidenta y el Representante Comercial de la Casa Blanca revisaron el estatus de las discusiones en esta ronda de negociaciones en temas relacionados con la seguridad económica, el trabajo, la agricultura, los servicios de pagos electrónicos, acero y aluminio y sus productos derivados y automóviles.

Durante la reunión, Greer agradeció a Sheinbaum su liderazgo y compromiso para fortalecer la relación económica entre Estados Unidos y México.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y Greer destacaron el continuo diálogo constructivo entre la Secretaría de Economía de México y la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), e instruyeron a sus equipos a celebrar la cuarta ronda de negociaciones bilaterales en Washington, D.C., en septiembre de 2026.