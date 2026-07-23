México va como campeón defensor a Juegos Centroamericanos y del Caribe

México aterriza en Santo Domingo, República Dominicana, como el rival a vencer en una edición sumamente especial para los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Del 24 de julio al 8 de agosto —aunque algunos eventos comenzaron desde el 20 de julio— se celebrará la edición 25 de este evento, aunque lo más relevante es que marcará su primer centenario, ya que fue inaugurado en 1926 en la Ciudad de México.

Esta será apenas la tercera vez que República Dominicana sea sede del evento, con una inversión local estimada en 189 millones de dólares para las instalaciones e infraestructura. La última edición en ese país había sido en 1986.

México viene de liderar el medallero general en las últimas dos ediciones: Barranquilla 2018 y San Salvador 2023. No logra tres lideratos consecutivos desde la década de 1960.

“Estoy seguro que la planificación y medición que hemos tenido a partir del año pasado y la continuidad de este año nos va a dar el triunfo para que a México le vaya muy bien”, señaló el director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Rommel Pacheco, previo al viaje de los más de 600 atletas nacionales a República Dominicana.

En San Salvador 2023, México se quedó con la cima del medallero con un total de 353 medallas, de las cuales 145 fueron de oro.

A lo largo de los 100 años de historia del evento, México ocupó el primer lugar de la tabla general en 13 ocasiones, siendo su mejor racha desde 1935 hasta 1966. De hecho, el único país que ha alternado esa posición con la delegación tricolor es Cuba.

El dominio de México en San Salvador se reflejó con el triunfo del medallero en 17 disciplinas: natación artística, clavados, natación de aguas abiertas, natación, tiro con arco, bádminton, beisbol, boliche, ciclismo, hockey sobre pasto, futbol, gimnasia, pentatlón moderno, raquetbol, remo, tiro deportivo y triatlón.

Las expectativas mexicanas en Santo Domingo 2026 son altas no sólo por esos antecedentes, sino por la presencia de atletas que, incluso, ya subieron a podios de Juegos Olímpicos.

Si bien los abanderados fueron Juan Celaya, de clavados, y Gabriela Rodríguez, de tiro deportivo, la delegación actual cuenta con otros deportistas de calibre internacional como Osmar Olvera (clavados), Andrea Becerra (tiro con arco), Prisca Awiti (judo), Aremi Fuentes (halterofilia), Uziel Muñoz (lanzamiento de bala) y Yareli Acevedo (ciclismo).

Algunos de ellos manifestaron inconformidad después de la ceremonia de abanderamiento, encabezada por la presidenta de la república, Claudia Sheinbaum, al enterarse de que sólo habría incentivos económicos para los medallistas.

“Creo que sí nos sorprendió a todos. Obviamente, que haya un estímulo monetario te motiva aún más. En este caso no lo hay, pero, bueno, es lo que es y esperemos que para futuras competencias como Juegos Panamericanos y Juegos Olímpicos los estímulos estén para motivarnos más. De mi parte, se siente feo que no haya, pero igual iremos a representar a México”, declaró Osmar Olvera.

De acuerdo con Conade, los medallistas de oro en competencias individuales recibirán 50,000 pesos, mientras que los de plata 30,000 y los de bronce 15,000.

En pruebas compartidas, los incentivos serán de 30,000 pesos para los ganadores, 15,000 para los medallistas de plata y 10,000 para los de bronce.

Finalmente, en competencias de conjunto, el monto será de 15,000 pesos para cada uno de los ganadores, de 10,000 para los de plata y de 8,000 para los de bronce.

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe representan el primer escalón en el ciclo de un atleta mexicano de cara a Juegos Olímpicos. El segundo será en 2027 en Lima, Perú, en los Juegos Panamericanos, antes de soñar con llegar a Los Ángeles 2028.