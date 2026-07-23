Anuncia UK rebaja de impuestos para los pubs en dificultades

Andy Burnham, primer ministro de Reino Unido, anunció ayer una rebaja de impuestos para los pubs, clubes y locales de música en directo que atraviesan dificultades, su tercer anuncio político importante en otros tantos días, diseñado para aliviar la crisis del costo de la vida.

La reducción de 20% en los impuestos a las empresas (un impuesto local que pagan las compañías) se produce después de que anunciara un límite máximo previsto para la mayoría de las tarifas de autobús en Inglaterra y la eliminación del impuesto sobre el valor añadido en las facturas de electricidad de los hogares.

Burnham, que asumió el cargo el lunes, está bajo presión para demostrar que puede llevar a cabo la revitalización de la economía que el Partido Laborista prometió cuando llegó al poder en julio del 2024 tras 14 años en la oposición.

Se espera que la última reducción de impuestos ahorre a unos 32,000 negocios del sector de la hostelería en Inglaterra alrededor de 1,100 libras esterlinas al año, pero los ministros tuvieron dificultades para dar detalles completos sobre cómo se financiará.

Durante una visita a un pub en Harlow, al este de Londres, Burnham afirmó que el recorte era un primer paso, pero importante.

“Estamos perdiendo pubs. Los pubs necesitan saber que la caballería está en camino”, dijo a los medios de comunicación.

Ian Hoskins, propietario del grupo de pubs Ma Pub Group en la ciudad de Liverpool, al noroeste del país, acogió con satisfacción el anuncio, pero declaró a Sky News que seguía siendo “una gota en el océano”.

Señaló que la mayor ayuda que el gobierno podría ofrecer sería reformar por completo los impuestos a las empresas y garantizar que la gente tuviera más “dinero en sus bolsillos”.