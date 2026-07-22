‘Pilo’ Fabio: “por Julián Quiñones, el gol vale dinero”

El día después del partido contra Inglaterra existió una gran duda en México ¿Por qué Javier Aguirre sacó de la cancha a Julián Quiñones (minuto 81’)? El marcador ya dictaba la derrota 3-2 y el estadio Ciudad de México se cuarteó emocionalmente. Las gradas se volvieron eco de la canción Wonderwall de Oasis.

Con esta gran pregunta inició la charla con el representante de Quiñones, Fabio Marín o ‘Pilo’ Fabio, quien lo conoció cuando aún vivía en Colombia y era un chico de 15 años, sin señales de la masa muscular que ha desarrollado hasta ahora, a sus 29.

El Economista recibió en sus instalaciones a Pilo, quién traía la misma duda de todos los mexicanos. Comentó que vio a Julián en el estadio post partido y no notó signos de cansancio, rostro que identifica bien al conocerlo de tantos años.

Julián disputó los cinco partidos con el Tricolor y acumuló 414 minutos, aprovechados para volverse el máximo goleador. Uno de sus cuatro goles fue esa noche contra los ingleses.

“Él desde lo individual dio el 100% y puso toda su capacidad al servicio de la Selección. Todos los mexicanos quedamos con la sensación de que se pudo haber hecho más, al final, salió sustituido, pudo haber sido diferente, pero siempre respetuosos con la guía del profesor”.

No hay vuelta atrás, ‘Pilo’ Fabio se hace cargo de la máxima responsabilidad: hacer que Julián sea apreciado económicamente por sus logros y potencial.

Fabio Marín o ‘Pilo’ Fabio, representante de Quiñones.

“En el argot del fútbol decimos: el gol vale dinero. El jugador que mete goles tiene que estar mejor valorado que uno que juegue en otra posición. Puede sonar odioso con los otros compañeros, pero la verdad es así”.

A los 29 años se encuentra en el máximo valor de su trayectoria, siendo goleador de la liga árabe y renovando con el Al-Qadsiah por dos años más. Es decir, en el 2029 acumulará cinco años con el club.

Julián tiene actualmente una vida deportiva que se redondea con su campeonato de goleo en la Saudi Pro League. Brilló en la temporada, logrando una marca histórica de 33 goles en 31 partidos jugados.

“Lo que pasa en Selección hoy, es la consecuencia lógica de lo que está pasando en su vida deportiva los últimos años. Hace un aporte con una buena cantidad de goles. Ha sido para él, un año redondo en cuanto a números, y lo que estamos viendo es la consecuencia de todo eso bonito que le está pasando”.

Plataformas de valores de fichajes como Transfermarkt y CIES Football Observatory cifran a Julián en 14.7 millones de euros. Si bien, la información busca unificar criterios para entender el mercado, para ‘Pilo’, el valor está muy lejos de la realidad.

“Para mí no tienen ningún valor. Es cuando tienes un coche, si vale 500,000 pesos y lo quieres vender en 1 millón, nadie te los dará. Hay páginas que creen tener la verdad, pero nunca le aciertan a los valores de Julián. Y de 10 jugadores que he visto en las plataformas, hay uno solo con los valores acertados de las transacciones. El resto de valores no los aciertan, ponen atención a muchos rumores. A veces, las operaciones tienen un tipo de documentación para FIFA, otro de tipo privada, entonces, hay una cantidad de variables que alteran esos valores. No me gusta hablar ni de salarios ni de valores de mercado. Lo único que digo, es que es un jugador bien considerado, con buena valorización y el que lo quiera, tiene que hacer un esfuerzo económico”.

_ ¿Qué se tiene que considerar para saber el valor o qué están considerando las plataformas?

“Normalmente, cuando se pone una cláusula de rescisión, los clubes la conocen y se acuerda con el jugador pensando que haya una salida hostil. Si el club no lo quiere vender, el jugador lleva el dinero para irse. Básicamente, eso. La cláusula de rescisión es una zona de seguridad para el club, en ese momento del contrato para que no lo pierda de un día para otro”.