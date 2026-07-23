La OPEP+ elevaría su producción en septiembre

Es probable que los países productores de petróleo de la OPEP+ acuerden un nuevo aumento en los objetivos de producción a partir de septiembre cuando se reúnan el 2 de agosto, según tres fuentes, a pesar de que la guerra con Irán está impidiendo nuevamente que algunos de sus miembros aumenten su producción.

El grupo ha estado elevando sus objetivos en los últimos meses, con la esperanza de recuperar cuota de mercado cuando termine la guerra. Pero sus planes se han visto retrasados repetidamente por la reanudación de los combates y las interrupciones en el flujo de petróleo desde el Golfo y, en los últimos días, desde el Mar Rojo.

Según informaron las fuentes a Reuters, es probable que siete miembros clave de la OPEP+ (Arabia Saudita, Rusia, Irak, Kuwait, Argelia, Kazajstán y Omán) aumenten su objetivo de producción en unos 188,000 barriles diarios para septiembre, la misma cifra que para junio, julio y agosto.

La OPEP y las autoridades rusas no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios. Todas las fuentes hablaron bajo condición de anonimato y afirmaron que aún no se había tomado una decisión definitiva.

La producción de la OPEP+ se encuentra actualmente muy por debajo de las cuotas, ya que la guerra con Irán interrumpe las exportaciones de los miembros del Golfo. En junio, la OPEP+ bombeó 36.28 millones de barriles diarios, una cifra inferior a los casi 43 millones de barriles diarios de febrero, antes del inicio de la guerra, según muestran las cifras de la OPEP.

La reunión del 2 de agosto se produce en un momento en que los precios del petróleo han subido a 100 dólares el barril, en medio de una renovada preocupación por las exportaciones del Golfo tras el colapso de un acuerdo de paz preliminar entre Estados Unidos e Irán, que había permitido aumentar los envíos a través del Estrecho de Ormuz.

En los últimos días, los hutíes también han atacado petroleros saudíes, interrumpiendo la principal ruta de circunvalación del Golfo para las exportaciones saudíes.

Los siete productores de la OPEP+ están aumentando la producción como parte de la reducción gradual del recorte de suministro de 1.65 millones de barriles diarios acordado en 2023, cuando el grupo todavía incluía a los Emiratos Árabes Unidos, que decidieron abandonar a la organización en mayo pasado.

Los siete países aumentaron sus cuotas de producción de abril a agosto en 958,000 barriles diarios. Según cálculos de Reuters, otro aumento de aproximadamente 188,000 barriles diarios en septiembre revertirá por completo el recorte de 2023, teniendo en cuenta la salida de los Emiratos Árabes Unidos.

La OPEP+ está compuesta por 21 miembros, entre ellos Irán, pero en los últimos años solo siete países, y los Emiratos Árabes Unidos hasta su salida, han participado en la gestión mensual de la producción.

Estos países son parte de la OPEP, Arabia Saudita, Argelia, Congo, Gabón, Guinea Ecuatorial, Irán, Irak,Kuwait, Libia, Nigeria y Venezuela y en la OPEP+ están Rusia, Kazajistán, México, Omán, Azerbaiyán, Malasia, Baréin, Brunéi, Sudán, Sudán del Sur.