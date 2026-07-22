"Ser campeones y nada más": Luis Romo define nueva línea en Chivas

Chivas fue líder general en 10 de 17 jornadas del torneo Clausura 2026 y llegó hasta semifinales, luego de caer con Cruz Azul. Son datos que revivieron su jerarquía en Liga MX y, al mismo tiempo, revolucionaron la filosofía interna.

“Hoy tenemos que ser campeones. Los objetivos ya no son llegar a Liguilla, ser primer lugar o meterte a semifinales. Hoy ya es totalmente el campeonar”, declaró el capitán, Luis Romo, en conferencia previa a la Jornada 2 del Apertura 2026.

Chivas empezó el torneo posmundialista con derrota en casa, 0-2 contra Toluca, a pesar de que sus cinco convocados a Selección Mexicana para la Copa del Mundo tuvieron minutos: Raúl ‘Tala’ Rangel, Roberto ‘Piojo’ Alvarado, Armando ‘Hormiga’ González, Brian Gutiérrez y el propio Romo.

No obstante, el capitán aseguró que el alto desempeño del semestre anterior ha forjado dos cosas: a nivel interno, la línea de no aspirar a menos que el título; a nivel externo, la percepción positiva para que más jugadores quieran llegar al Guadalajara.

“Se trajeron refuerzos para apuntalar al equipo, se está creando algo muy grande, ya llevamos una inercia y el único objetivo es campeonar”, dijo en alusión a las llegadas de Jordan Carrillo (desde Pumas) y Kevin Castañeda (Xolos).

“No puedo decir que vamos a ser campeones ya mañana, pero lo vamos a pelear. Creemos que tenemos que ser campeones y hoy ya convivimos con la obligación de ser campeones. Ya no es ver si se da, lo vamos a buscar a muerte”.

Chivas está por cumplir una década sin título de Liga MX. El último fue en el Clausura 2017, lo que le permitió, en ese momento, estar empatado en la cima del futbol mexicano con América con 12 estrellas cada uno. Hoy las Águilas están delante con 16 y Toluca ya empató a Guadalajara.

La directiva encabezada por Amaury Vergara ya gastó 7.4 millones de euros, según Transfermarkt, para reforzar a Chivas en el Apertura 2026 con los mencionados Jordan Carrillo y Kevin Castañeda. Por el contrario, las únicas bajas son Gilberto Sepúlveda (Bravos) y Yael Padilla (Xolos).

Romo, mundialista con México en 2022 y 2026, sorprendió en su conferencia al comprometerse a ir por el título, algo inusual en los futbolistas, sobre todo, a inicio de un torneo.

“Queremos ser campeones, pero tenemos que crecer, ser mejores, más contundentes y determinantes, dejar de cometer errores; vamos a ser campeones. Tenemos que pelearlo a muerte y ese es nuestro único objetivo. No pensamos en otra cosa más que en ir paso a paso para lograr el campeonato”.

Percepción externa

Romo fue parte del grupo de convocados por Javier Aguirre que concentró dos meses con la Selección Mexicana en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) antes y durante la Copa del Mundo.

Ahí coincidió con jugadores de otros clubes, como su ahora compañero Kevin Castañeda, y reconoció que la percepción externa hacia Chivas ha cambiado: hoy sus colegas le preguntan cómo se siente ser parte de la institución rojiblanca.

“Me tocó estar fuera (de Chivas) y no se percibían esas ganas de venir, porque no había orden ni un proyecto sólido. Creo que eso pasó en selección también, pero hoy lo que se está logrando en Chivas es una identidad de ser combativos, de jugar bien, de que el mexicano puede y de que lo va a pelear, de que hay mucho talento”.

El mediocampista de 31 años continuó: “Hoy a los jugadores les hablas de Chivas y todos quieren venir a ser parte de. Ahorita nos preguntan y les decimos: ‘si tienes la posibilidad de venir, ven, porque, primero, no vas a tener una zona de confort nunca porque te van a exigir siempre.

“También te vas a potenciar porque tienes un entrenador que no te va a dejar que bajes la intensidad ni un minuto y una directiva que te va a dar todo pero que también te va a pedir entrega. Lo único que hay que hacer es entregar el máximo cada día. Además, si estás en Chivas y lo haces bien, también la selección va a estar muy cerca. Hay muchas recompensas”.

Antes de ser fichado por Chivas en 2025, Luis Romo jugó en Querétaro, Cruz Azul y Monterrey. Por ahora ostenta dos títulos a nivel de clubes, que son una Copa MX con Gallos y una Liga MX con la Máquina. Espera ampliarlo con Chivas, donde tiene contrato hasta diciembre de 2028.

Chivas enfrentará a Bravos de Juárez en la Jornada 2 del Apertura 2026. La cita es el sábado 25 de julio en el Estadio Akron a las 17:07 horas.