Petróleo llega a 100 dólares tras ataques de los hutíes

Los precios del petróleo superaron los 100 dólares el jueves por primera vez desde mayo, después de que los hutíes de Yemen dijeran que atacaron dos petroleros saudíes en el Mar Rojo, lo que provocó nuevas interrupciones en el suministro mundial tras una paralización casi total del comercio a través del Estrecho de Ormuz.

Los futuros del Brent cerraron con un alza de 6.62 dólares, o un 7%, a 100.69 dólares el barril, marcando su cierre más alto desde el 22 de mayo. Los precios de este referente del petróleo crudo son ahora casi un 40% más altos que cuando comenzó la guerra con Irán en febrero, y casi todas sus ganancias se han producido este mes.

El crudo West Texas Intermediate de Estados Unidos cerró con un alza de 5.36 dólares, o 6.2%, para situarse en 92.19 dólares el barril, el cierre más alto desde el 4 de junio.

“Ante la aparente creciente posibilidad de una guerra terrestre y las restricciones al tráfico de buques cisterna en dos de los puntos estratégicos más activos del mundo, el petróleo crudo se está acercando repentinamente al máximo de cuatro años de 126.41 dólares, con una economía global que se contrae tan rápidamente que eventualmente se quedará sin reservas”, dijo Bob Yawger, director de Futuros de Energía de Mizuho.

Tanques saudíes atacados

Los hutíes de Yemen abrieron un nuevo frente en la guerra contra Irán al atacar buques que transportaban petróleo saudí en el estrecho de Bab el-Mandeb, tras anunciar que impondrían un bloqueo naval a los envíos procedentes de Arabia Saudita.

La milicia hutí atacó dos petroleros saudíes en una operación militar, según informó el grupo el jueves. La agencia estatal de noticias saudí, SPA, confirmó que uno de los dos buques se incendió tras un ataque mientras navegaba en el mar Rojo. SPA no especificó quién atacó el buque.

“La escalada agrava la casi paralización del tráfico en el estrecho de Ormuz y la fuerte reducción de las exportaciones iraníes, intensificando la preocupación por la disponibilidad global a corto plazo”, escribieron Gelber and Associates en una nota.

Los analistas estiman que el Estrecho de Ormuz y el Estrecho de Bab el-Mandeb transportan el equivalente a aproximadamente una cuarta parte del suministro mundial de petróleo.

Tras los ataques, dos superpetroleros chinos que transportaban un total de 4 millones de barriles de petróleo saudí lograron salir del Mar Rojo a través del Estrecho de Bab el-Mandeb el jueves, según mostraron los datos de transporte marítimo.

Goldman Sachs afirmó que el precio del Brent podría superar los 120 dólares por barril en el cuarto trimestre y promediar 100 dólares el próximo año si el estrecho sigue afectado hasta 2027, con un potencial de subida adicional si el Estrecho de Bab el-Mandeb y el canal de Suez también sufren interrupciones persistentes.

La Guardia Revolucionaria iraní informó que un petrolero se incendió tras una explosión cuando intentaba seguir una ruta minada en la zona sur del estrecho, cerca de la costa de Omán, y que otros dos buques tuvieron que dar la vuelta.

La Guardia Revolucionaria afirmó que el estrecho estaba bajo su control y “completamente cerrado”, mientras continuaban las acciones estadounidenses en la región, advirtiendo que no se permitiría la entrada ni la salida de ningún petrolero sin la coordinación con Irán.

El presidente estadounidense Donald Trump prometió un “castigo militar severo” para Irán y sus aliados hutíes.

Congestión de tráfico

Los ataques iraníes contra buques que cruzan el estrecho han provocado una disminución en el número de petroleros no iraníes que transitan por la vía marítima, y la reintroducción de un bloqueo naval estadounidense dirigido a los puertos iraníes probablemente ha provocado que las cargas de petróleo iraní se reduzcan a cero, pasando de 1.5 millones a 2 millones de barriles por día a principios de mes, según afirmó Giovanni Staunovo, analista de UBS.

Como consecuencia de la disminución de los envíos que salen del estrecho, la actividad de carga dentro del Golfo ha caído a 2.5 millones de barriles diarios en los últimos siete días, en comparación con los 6 millones de barriles diarios de los últimos 30 días, añadió Staunovo.

Para reforzar el suministro, siete miembros clave de la OPEP+ —Arabia Saudita, Rusia, Irak, Kuwait, Argelia, Kazajistán y Omán— aumenten su producción en unos 188,000 barriles diarios para septiembre, según informaron tres fuentes a Reuters , a pesar de que la guerra impide que algunos miembros del grupo aumenten su producción.