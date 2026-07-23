¿Se convertirá la guerra de Trump contra Canadá en un conflicto global?

WASHINGTON, DC — A partir de mediados de diciembre de 2025, el sur de África sufrió meses de lluvias torrenciales. Las inundaciones arrasaron carreteras, puentes, clínicas y escuelas en la provincia mozambiqueña de Gaza, afectando a más de 700,000 personas y desplazando a más de 200,000. Se estima que se registraron 300 muertes, y las enfermedades transmitidas por el agua siguieron la estela de las inundaciones. En cuestión de semanas, World Weather Attribution emitió su veredicto: el cambio climático intensificó las lluvias en un 40% aproximadamente.

La comunidad internacional de donantes hizo entonces lo que siempre hace cuando un desastre climático azota África u otra región en desarrollo. Se culpó al cambio climático, presentándolo como un fracaso colectivo abstracto sin un único responsable. Las víctimas eran pobres, pero no se pudo identificar a los culpables. Nadie cobró a nadie.

Esa era puede haber llegado a su fin, no en Maputo, sino en la bruma que cubre Nueva Jersey. Mientras el humo de cientos de incendios forestales canadienses teñía de naranja el cielo de gran parte de Estados Unidos, provocando que decenas de millones de aficionados al fútbol se preguntaran si el evento deportivo más visto del mundo se vería interrumpido, el presidente Donald Trump respondió no con cooperación ni ayuda mutua, sino con una exigencia de responsabilidades. Estados Unidos había sido “invadido innecesariamente” por la contaminación canadiense, declaró. El gobierno canadiense había sido deliberadamente negligente en la gestión forestal y, por lo tanto, debería enfrentar aranceles más altos.

La política del cambio climático ha cruzado un umbral crítico. Por primera vez, una gran potencia ha exigido un precio por los daños transfronterizos derivados del clima y ha obtenido una compensación unilateral (en este caso, de un amigo, vecino y aliado). Lo que antes era una cuestión de desarrollo, seguros o contabilidad de emisiones, ahora es una disputa bilateral de seguridad y comercio entre dos economías del G7. Estamos presenciando el primer conflicto internacional en materia de seguridad climática.

La ironía es palpable. El primer ministro canadiense, Mark Carney, fue durante una década la voz financiera más influyente del mundo en materia climática. Como el primer y más destacado banquero central en advertir sobre la “tragedia del horizonte”, autorizó al sector financiero a tratar el cambio climático como una fuente de riesgo financiero, algunos de los cuales son físicos y otros derivados de la transición económica más amplia.

Sin embargo, como primer ministro, Carney enfrenta la presión de una coalición interna que exige una mayor producción de petróleo y gas, y de una administración estadounidense que utiliza aranceles para exigir más extracción, más oleoductos y un mayor uso de los mismos combustibles fósiles que contribuyen a la frecuencia y gravedad de los incendios forestales. Este episodio demuestra que la ciencia no determinará los costos relacionados con el clima, sino que estos serán instrumentalizados por quien ostente el poder coercitivo. El humo es canadiense, el carbono es global y el arancel es estadounidense. Este patrón resultará familiar para los países en desarrollo. En 2019, el G20 suspendió la financiación multilateral para la exploración de petróleo y gas en países en desarrollo simplemente porque podía, ignorando las consecuencias para el crecimiento de estos países.

La disputa entre Estados Unidos y Canadá marca el inicio de una nueva era, pues las leyes de la física garantizan que la situación se repetirá. Los incendios de Los Ángeles de enero de 2025 ya fueron uno de los desastres más costosos jamás registrados, pero se limitaron a un solo país. Esto no siempre será así. El humo, las inundaciones y la migración provocada por la sequía no conocen fronteras. India, Pakistán y China comparten ríos alimentados por el Himalaya; seis países ya se disputan el control del caudal del río Mekong; Senegal recibe cada vez más polvo sahariano procedente de Mauritania; y las poblaciones desplazadas ejercen una presión constante sobre Europa.

Cada caso representa un “impuesto al humo” que espera ser aplicado. Si Estados Unidos puede imponer aranceles al humo canadiense, ¿no debería Mozambique —un país azotado por un problema que no provocó— poder presentar demandas contra los mayores emisores? Los pequeños estados insulares ya han llevado el asunto ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ). ¿No pueden ahora citar la conducta de Estados Unidos como prueba de que el daño climático es un perjuicio interestatal susceptible de ser demandado? Si dicho daño es real, cuantificable y atribuible, alguien debe pagar.

De hecho, la economía de una respuesta climática individualista y basada en la titulización es ruinosa. Si Europa adoptara una postura defensiva, la descarbonización sería más lenta y perdería aproximadamente el 14% de su producción potencial para 2050. Las aseguradoras advierten que la fragmentación ya está atrapando capital tras las fronteras, lo que genera grupos de riesgo regionales demasiado correlacionados para diversificarse y provoca que la cobertura se retire de las zonas donde se concentra el riesgo. Responder a los daños climáticos con aranceles acelerará estas tendencias.

En lugar de intentar improvisar crisis tras crisis, los responsables políticos deberían centrarse en tres prioridades. La primera es considerar la resiliencia climática como una forma de seguridad compartida. Carney tiene razón al recalcar que la lucha contra el cambio climático es responsabilidad de todos los países, pero su mensaje ha caído en saco roto. A pesar de décadas de colaboración entre Estados Unidos y Canadá en la lucha contra incendios, los aranceles parecen ahora una forma más sencilla de asignar responsabilidades. Sin embargo, invertir una parte de los ingresos arancelarios conjuntamente en la gestión de incendios, la protección de cuencas hidrográficas y la resiliencia de la red eléctrica contribuiría, al menos, a neutralizar el potencial de instrumentalización de estas políticas.

Una segunda prioridad es establecer los mecanismos de arbitraje antes de que se produzca una mayor escalada . El mundo necesita un mecanismo común, basado en la ciencia y no en la presión, para evaluar los daños climáticos transfronterizos. Quizás la IA pueda ofrecer soluciones. ¿Quién contribuyó con qué? ¿Quién no se adaptó? Y, por lo tanto, ¿quién le debe a quién? Los pequeños estados insulares y el V20 han liderado este debate y han conseguido una opinión consultiva de la CIJ y un fondo de las Naciones Unidas para pérdidas y daños. Ahora es necesario fortalecer estas respuestas. Las normas comerciales deben distinguir entre los impuestos legítimos al carbono y el proteccionismo climático coercitivo.

La tercera prioridad es evitar que las reivindicaciones de soberanía se contrapongan a la descarbonización. La disputa entre Estados Unidos y Canadá implica la suposición de que los costos climáticos deben reflejar la negligencia de alguien, en lugar de ser una consecuencia compartida de las emisiones acumuladas. Este razonamiento permite inevitablemente que los mayores emisores conviertan los costos de su propia inacción en poder de negociación. La mejor alternativa a la lógica de los aranceles fronterizos son los mercados de carbono resilientes y eficientes que vinculen las emisiones, el acceso al mercado y la financiación e inversión en adaptación climática de forma coherente y predecible. Quizás haya llegado el momento de un debate serio sobre los mercados de cumplimiento global.

El humo sobre Nueva York y Nueva Jersey finalmente se disipó lo suficiente como para que España ganara el Mundial, con Trump y Carney observando desde las gradas. Pero el precedente ya está sentado. Los activistas climáticos llevan tiempo preguntándose si los países cooperarían para prevenir los daños. Ahora debemos preguntarnos qué harán los gobiernos a medida que los daños se agraven. ¿Encontrarán una solución mejor que imponerse multas mutuamente en la frontera? La primera lucha mundial por la seguridad climática no inspira confianza, pero aún hay tiempo.

La autora

Vera Songwe, investigadora sénior no residente del Programa de Economía Global y Desarrollo y de la Iniciativa de Crecimiento de África en la Brookings Institution, es fundadora y presidenta del Fondo de Liquidez y Sostenibilidad.

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