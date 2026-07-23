Ferrero invertirá 86 mdd en México

La empresa italiana Grupo Ferrero planea invertir 86 millones de dólares para ampliar su planta ubicada en el municipio de San José Iturbide, Guanajuato, con el objetivo de duplicar su capacidad de producción, incrementar las exportaciones y fortalecer su operación en América del Norte.

La inversión se ejercerá durante este año e inicios de 2027 y se distribuirá en la ampliación de capacidad productiva, modernización del sistema eléctrico con el cambio de media a alta tensión y la expansión de la infraestructura logística con un nuevo almacén refrigerado para cristalización y maduración de productos.

Buenas noticias llegan para Coca-Cola FEMSA (KOF), que encabeza Ian Craig, pues el embotellador más grande del mundo por volumen de ventas del Sistema Coca-Cola fue reconocido por la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) como la empresa con mejor desempeño en sostenibilidad en México, al obtener el Mejor Total Score CSA entre todas las emisoras evaluadas durante el 15.º Foro de Emisoras.

A este resultado se sumaron el Mejor Total Environmental Score CSA en México y el Mejor Total Governance & Economic Score CSA en México, distinciones que reconocen su desempeño en materia ambiental, económica y de gobernanza.

El reconocimiento también pone sobre la mesa los avances de Coca-Cola FEMSA en prioridades como la acción climática, la gestión del agua, la economía circular, el bienestar de sus colaboradores, además del fortalecimiento de la gobernanza y la transparencia.

Los integrantes del Consejo de Administración de Bankaool, acordaron medidas orientadas al fortalecimiento del gobierno corporativo de la institución.

Franciso Lira Mariel asume la dirección general, en sustitución de Juan Antonio Pérez Simón y Sergio Enrique Becerra se desempeñará como Consejero Delegado para asegurar la implementación de los mandatos del Consejo de Administración en la operación de Bankaool.

Por cierto, Moody’s México confirmó las calificaciones de Bankaool en BBB+.mx para largo plazo y ML A-2.mx para corto plazo, ambas con perspectiva estable.

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