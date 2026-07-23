Trump amenaza con lanzar ataque masivo contra Irán

Irán y Estados Unidos amenazaron con intensificar sus ataques, después de que los hutíes de Yemen, aliados de Teherán, abrieron otro frente con su ofensiva contra buques sauditas en el mar Rojo y los precios del petróleo sobrepasaran de nuevo los 100 dólares.

El conflicto se extendió al Mar Rojo, una vía alternativa para evitar el Estrecho de Ormuz. esta semana después de que los rebeldes de Yemen declararon un bloqueo de los puertos de Arabia Saudita y después afirmaron que atacaron dos petroleros sauditas.

El temor a que la interrupción se extendiera y bloqueara otra ruta marítima provocó un fuerte repunte en los precios mundiales del petróleo, una de los mayores alzas de la guerra. El crudo Brent subió más del 6%, superando los 100 dólares por barril por primera vez desde mayo.

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con un "gran castigo militar" a Irán y a los rebeldes hutíes de Yemen si lanzan nuevos ataques.

"Si vuelven a hacerlo, Estados Unidos responsabilizará a Irán, ya que los hutíes son un instrumento o representante de Irán, y se infligirán importantes castigos militares a Irán y, por supuesto, a los propios hutíes", escribió en Truth Social.

Las hostilidades entre Estados Unidos e Irán se reanudaron a principios de este mes tras un alto al fuego que duró apenas semanas, en una espiral que volvió a sumir a la región en un caos por el control del vital Estrecho de Ormuz.

El ejército estadounidense lanzó otra ronda de ataques aéreos contra Irán durante la noche del jueves, lo que provocó que Irán disparara contra los países árabes vecinos que albergan bases estadounidenses.

los hutíes yemenitas afirmaron que atacaron el miércoles con misiles y drones dos petroleros sauditas en el mar Rojo, el Encelia y el Layla, y concretaron así su amenaza de bloquear a Arabia Saudita en esas aguas que sirven de vía alterna a Ormuz.