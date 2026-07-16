Necaxa arruina el regreso del Atlante y de 'El Piojo' Herrera con remontada de último minuto

El Necaxa arruinó este jueves el regreso del Atlante y del entrenador Miguel Herrera a la primera división del futbol mexicano, al vencerlo 2-1 viniendo de atrás en el partido inaugural del torneo Apertura 2026, jugado en el estadio Victoria, en Aguascalientes.

Luego de pasar 12 años en la Liga Expansión (segunda división), Atlante había arrancado bien y se fue arriba con gol de Eugenio Pizutto (47'), pero Los Rayos, dirigidos por el uruguayo Martín Varini, lograron la remontada en la recta final del partido de manera controversial y angustiosa.

Al minuto 80, el argentino Julián Carranza hizo el 1-1 para el Necaxa mediante el cobro de un penal.

Y en el 90+3' Miguel Pedroza firmó el 2-1 con un remate dentro del área chica entre sospechas de un fuera de juego milimétrico que fue descartado cuatro minutos después tras la revisión del VAR.

Los Rayos del Necaxa y los Potros de Hierro del Atlante reanudaron así su añeja rivalidad que nació en 1927 y es considerada como el primer clásico del balimpié azteca, pero estuvo interrumpida desde 2014 por el descenso del club azulgrana.

Debido a que el ascenso está desactivado en el fútbol mexicano desde 2020, el retorno del Atlante fue posible mediante la compra de los derechos federativos del Mazatlán, club que desapareció al término del Clausura 2026.

Por su lado, Miguel "El Piojo" Herrera reapareció en la Liga MX tras una ausencia de dos años (cuatro torneos).

Durante 2025, Herrera dirigió a la selección de Costa Rica a la que no pudo llevar al Mundial 2026.

Más tarde en el estadio Caliente, el Tijuana dirigido por el uruguayo Sebastián Abreu recibía a los Tigres del entrenador argentino Guido Pizarro.