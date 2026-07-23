Tesla y Alphabet arrastran a las Siete Magníficas

Las acciones de Alphabet y Tesla cayeron con fuerza en la jornada de este jueves y arrastraron al grupo de las Siete Magníficas, debido a la creciente preocupación de los inversionistas en torno a los altos costos de la inteligencia artificial (IA) y la rentabilidad.

A pesar de registrar sus reportes trimestrales con ingresos sólidos, ambas compañías sufrieron fuertes caídas tras presentar sus balances financieros.

Las acciones del fabricante de automóviles eléctricos, Tesla, son las más que retrocedieron con -14.52% a 319.67 dólares, su peor baja desde el 10 de marzo de 2025, cuando bajaron 15.43 por ciento.

Los papeles de Alphabet, la matriz de Google, descendieron 7.13% y se vendieron en 317.69 dólares por acción, con lo que anotó su variación intradía más alta desde 7 de mayo de 2025, cuando retrocedió 7.26 por ciento.

Analistas de GBM Research, escribieron sobre Alphabet que “pese a haber superado las proyecciones de ingresos, los inversionistas mostraron preocupación por el fuerte aumento en el gasto destinado a infraestructura de inteligencia artificial, que llevó el flujo de caja libre a números rojos y generó dudas sobre el impacto en la rentabilidad futura”.

En el caso de Tesla, resaltaron que aunque la empresa superó las estimaciones de ingresos, reportó utilidades inferiores a lo esperado y un flujo de caja libre negativo. “El incremento en el gasto para impulsar sus proyectos de inteligencia artificial, robotaxis y robots humanoides, junto con la presión en los márgenes por los recortes de precios de sus vehículos, generó cautela sobre la rentabilidad de la compañía”.

Los estrategas de Actinver resaltaron que el mercado registró un cierre negativo, presionado por la reacción a los resultados de grandes compañías tecnológicas y el aumento de las tensiones geopolíticas.

“Alphabet cayó 7.1% debido a que el incremento en su previsión anual de inversión de capital opacó sus sólidos resultados y reavivó la atención sobre la rentabilidad de su gasto en inteligencia artificial. Por su parte, Tesla perdió 14.5% tras reportar menores utilidades y un aumento en sus inversiones, que derivó en su primer flujo de efectivo negativo en dos años”, aseguraron.

El descenso de dichas empresas lastro al resto del grupo de las Siete Magníficas. El fondo cotizado en Bolsa (ETF) Roundhill Magnificent Seven cayó 4.72% a 63.17 unidades. El ETF busca obtener exposición a las Siete Magníficas.

Pérdida millonaria

Las Siete Magníficas (Apple, Amazon, Meta, Microsoft, Tesla, NVIDIA y Alphabet) registraron una pérdida acumulada de 876,030 millones de dólares en valor de capitalización durante la jornada de este jueves.

La principal plataforma de comercio electrónico, Amazon, retrocedió 4.57% a 233.66 dólares por unidad. En valor de mercado borró 120,372 millones de dólares.

Los títulos de Meta Platforms, antes Facebook, bajaron 3.36% a 606.10 dólares o 53,485 millones de dólares en capitalización.

Microsoft, la desarrolladora de software, retrocedieron en Bolsa un 2.24% y se vendieron en 351.88 dólares, se traduce en un pérdida de 65,073 millones de dólares en valor.

NVIDIA, la principal desarrolladora de chips para inteligencia artificial, cayó 1.59% a 208.68 dólares por acción, borró 79,860 millones de dólares de valor.

Los papeles del fabricante de los iPhone, Apple, retrocedieron 1.36% a 321.46 dólares. La firma perdió 62,127 millones de dólares.

Laura Torres, directora de Iversiones en IMB Capital Quants, considieró que el mercado se encuentra en una encrucijada delicada donde la geopolítica y la sostenibilidad del ciclo de IA dictan el pulso de la volatilidad.

“La clave para la recuperación de las bolsas radicará en que las grandes tecnológicas logren disipar las dudas sobre la monetización real de sus gigantescos flujos de Capex y en que el mercado encuentre un punto de estabilización en los rendimientos de la renta fija global”, aseguró.