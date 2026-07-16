Doble golpe de Liga MX tras el Mundial: sin ascenso ni multas

La Liga MX confirmó dos golpes a partir del torneo Apertura 2026, que representa el regreso del campeonato doméstico después de la Copa del Mundo.

El primero es la abolición oficial del ascenso y descenso. Si bien este sistema está suspendido desde 2019, entre 2020 y 2026 hubo incertidumbre debido a la falta de claridad en estatutos.

Sin embargo, el Reglamento de Competencia de la temporada 2026-27 de la Liga MX es claro con el no ascenso al menos por otro año.

“Derivado del acuerdo tomado por el Comité Ejecutivo de la FMF (Federación Mexicana de Futbol), a partir de la temporada 2026-2027, los clubes que integran la Liga MX no descenderán a Expansión. Asimismo, los clubes de Expansión no ascenderán a la Liga MX”, señala el artículo 35 de dicho documento, disponible a todo público a través del sitio web de la Liga MX.

En mayo de 2025, 10 equipos de la Liga de Expansión demandaron a la FMF ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) con la intención de regresar el ascenso en verano de 2026.

La resolución del TAS, emitida en septiembre pasado, fue a favor de la Liga MX, confirmando que no habría ascenso para el cierre de la temporada 2025-26.

Se especuló, entonces, que el ascenso y descenso volvería para la 2026-27, pero el reglamento publicado en días recientes, en la previa del Apertura 2026, derrumbó cualquier ilusión para los equipos de Expansión.

En los últimos siete años, sólo un equipo que participó en ese circuito logró llegar a Liga MX: Atlante, justo a partir del Apertura 2026.

Pero eso ocurrió por situación extraordinaria, ya que sus dueños, la familia Escalante, compraron la franquicia de Mazatlán FC en primera división por un estimado de 65 millones de dólares (alrededor de 1,133 millones de pesos).

De acuerdo con el sitio oficial de la Liga de Expansión, la temporada 2026-27 contará con 16 participantes, uno más que en la 2025-26: Alebrijes de Oaxaca, Cancún FC, Atlético La Paz, Atlético Morelia, Correcaminos, Cruz Azul Hidalgo, Dorados de Sinaloa, Alacranes de Durango, Tampico Madero, Mineros de Zacatecas, Piratas de Veracruz, Tapatío, Tepatitlán, Coyotes de Tlaxcala, Leones Negros de la Universidad de Guadalajara (UDG) y Venados de Yucatán.

Los cambios fueron la desaparición de Irapuato y la mudanza de Atlante a Liga MX. En cambio, debutarán Cruz Azul Hidalgo, Alacranes y Piratas.

Adiós a multas

Por otra parte, el Reglamento de Competencia 2026-27 desecha el pago de multas a los tres peores equipos de la tabla porcentual de la Liga MX.

El documento de la temporada anterior, 2025-26, estipulaba en su artículo 24, en el apartado E (Tabla de Cociente), el pago de 80 millones para el peor de la porcentual, 47 para el penúltimo y 33 para el antepenúltimo.

En el documento actual, en el apartado E (Tabla de Cociente; Capítulo V: Competencia) ya no aparece esa asignación. Tampoco en el resto del reglamento.

La Liga MX instauró el sistema de multas a partir de la temporada 2020-21 con la misión de recaudar fondos que sirvieran como subsidio a los clubes de Liga de Expansión contra las dificultades económicas que dejó la pandemia por covid.

En esa temporada, las multas eran de 50 millones de pesos al antepenúltimo de la porcentual, 70 al penúltimo y 120 al último.

A partir de la 2021-22 y hasta la 2025-26 las cifras se redujeron a 33, 47 y 80, respectivamente, siendo Mazatlán, Santos y Puebla los últimos que fueron sancionados.