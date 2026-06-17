Director técnico de Corea del Sur califica de "lamentable" el avistamiento de un dron antes del partido contra México

El ⁠seleccionador de Corea del Sur, Hong Myung-bo, calificó este miércoles de "lamentable" ⁠la aparición de un dron durante una sesión de entrenamiento a puerta cerrada de la Copa Mundial, en vísperas del decisivo partido del Grupo A frente ⁠a México, uno de los países ⁠coanfitriones.

Las fuerzas de seguridad mexicanas informaron a Reuters que el dispositivo fue interceptado el martes sobre el campo de entrenamiento porque no estaba registrado. La intervención formaba parte de una operación de seguridad llevada a cabo en todas las ciudades sede del Mundial, que implica la coordinación de miles de efectivos y tecnología avanzada. El refuerzo de las medidas se conoce en un momento en que las autoridades intentan afianzar la seguridad en Jalisco, un estado que se ha enfrentado a altos niveles de inseguridad generados por grupos criminales violentos que se disputan las rutas del narcotráfico y cometen otros delitos.

Aunque la interrupción se produjo justo cuando la selección se disponía a iniciar un delicado trabajo táctico, Hong señaló que los preparativos principales del equipo no se vieron afectados. "No nos afectó de forma significativa, pero, dado que nos estábamos preparando para el partido, era el momento más importante, por lo que lo ocurrido fue lamentable", dijo Hong en una rueda de prensa.

Corea del Sur busca aprovechar el impulso de su remontada y victoria por ⁠2-1 sobre la República Checa para afianzarse ⁠en lo más alto del grupo. ⁠El incidente con el dron añadió un plus de tensión al partido de alto ⁠riesgo que se disputará el jueves en el Estadio de Guadalajara, donde México intentará sacar partido de su condición de coanfitrión del torneo. Dado que se espera que una multitud de aficionados locales cree un ambiente partidista, Hong hizo hincapié en que sus jugadores deben mantener la compostura para neutralizar la desventaja de jugar de visitante. "Mis jugadores ya han vivido partidos así antes, así que mañana será diferente", ⁠dijo Hong. "Tenemos que controlar el ritmo y el desarrollo del partido; después, habrá que tener en cuenta el momento oportuno".

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