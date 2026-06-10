Gianni Infantino hace el kick-off del Mundial 2026 con bandera blanca

Gianni Infantino se presentó en escena ante las cámaras del estadio CDMX con el mejor español posible. Es el momento que marcó la primera de todas las conferencias que habrá durante la Copa del Mundo.

“¿Qué pasa, todo bien? Este el kick off del Mundial”, dijo sonriente y acomodando con su mano derecha la Copa que “hace soñar a la gente”.

El presidente de la FIFA estuvo en el centro de medios durante una hora y él mismo planteó tres de los muchos temas polémicos que rodean en su gestión. Lo hizo bajo sus argumentos.

Uno, el tema de Irán con los tickets y visas y que además, se encuentran en conflicto armado. Se les negó pernoctar en Estados Unidos, donde serán sus partidos, pero Tijuana salió al rescate como cuartel de entrenamiento.

“No tiene nada que ver con el futbol, tiene que ver con la situación actual, con el mundo como está. Respecto a Irán, me da mucho gusto, porque fui a ver al equipo de Irán a Turquía; cuando decía que no sería posible que viniera a la Copa del Mundo, les prometí que vendría y que si tenía que traerlos en un autobús desde Teherán, vendríamos. Espero que el lugar donde juegue Irán esté lleno y sea una atmósfera de paz, porque se trata del futbol, y que la gente se concentre en un partido. Me da gusto traer a Irán a esta Copa del Mundo, me siento orgulloso del trabajo de mi equipo, agradezco a la administración de los tres países para que esto ocurriera. Hay problemas con los que estamos lidiando”.

El segundo tema fue sobre los altos costos de los boletos. La FIFA estableció un precio en el mercado que es “aceptable” a su consideración respecto a otros grandes eventos como el Super Bowl de la NFL y los playoffs de la NBA.

"Debemos tener en cuenta que cada dólar ganado se va invertido al futbol. Estamos revirtiendo esto en el crecimiento del futbol, nadie lo dice, tienes millones de equipos en el mundo que no pueden afrontarlo. Es por cada fan del futbol. El precio dinámico también es por eso. Hay veces que los precios van arriba o abajo, muestran a veces lo que determinamos. Si el precio va abajo, no es lo que esperábamos; es para generar el ingreso que permite a FIFA invertir en países donde nadie quiere invertir”.

El tercer tema que destacó fue más un reconocimiento a su propia organización por el trabajo interno en cuanto a la expedición de las visas.

En este caso, calificó de lamentable que se le negara la entrada a Estados Unidos al árbitro somalí Omar Artan.

“No controlamos todo. Lo intentamos. Lo discutiremos, hablaremos, veremos. Quizás a veces también sea bueno simplemente calmarse y relajarse. Intentamos resolverlo todo. A veces, ponerse a gritar y vociferar de inmediato produce el efecto contrario a encontrar una solución. Créanme cuando se lo digo —o no me crean si no quieren—, pero siempre intentamos encontrar soluciones, siempre. Sin embargo, debemos respetar el hecho de que no somos los reyes del mundo con poder para mandar sobre gobiernos y fuerzas policiales”.